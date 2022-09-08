Актеры «Властелина Колец» поддержали темнокожих артистов «Колец власти»

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Они выложили в соцсетях фотографии, на которых были одеты в футболки с рисунками эльфийских ушей разных цветов.

Элайджа Вуд написал под публикацией, что «вам здесь рады» и оставил ссылку на онлайн-магазин, где можно приобрести такие же футболки. Часть средств с их продажи будет направлена на благотворительность.

К флешмобу присоединился актёр Шон Эстин. Он опубликовал в соцсетях фотографию в бейсболке с эльфийскими ушами.

Ранее поклонники «Властелина Колец» раскритиковали темнокожих актёров, которые играют в сериале «Кольца власти». Они отметили, что персонажи с таким цветом кожи не должны присутствовать в Средиземье, так как их не описывали в книгах Толкина.