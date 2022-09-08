Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
5 часов назад

Звезды трилогии «Властелин колец» поддержали темнокожих актеров сериала

Lenta.ruиещё 2

Актеры Элайджа Вуд, Билли Бойд и Доминик Монаган, которые сыграли хоббитов Фродо, Мерри и Пиппин в оригинальной трилогии «Властелин колец», поддержали темнокожих артистов, сыгравших в сериале «Властелин колец: Кольца Власти» хоббитов (харфутов). Вуд опубликовал совместное фото со своими коллегами в Twitter.

Звезды трилогии «Властелин колец» поддержали темнокожих актеров сериала
Фото: Лента.руЛента.ру

На кадре, опубликованном звездой «Властелина Колец», Вуд, Бойд и Монаган позируют в одинаковых футболках, на которых изображены эльфийские уши разных оттенков кожи, а также размещена надпись «Вам здесь рады».

В описании к фото актер добавил ссылку на онлайн-магазин с такими же футболками, а также сообщил, что часть вырученных с линейки одежды средств пойдет на благотворительность.

Ранее Вупи Голдберг предложила найти работу зрителям, раскритиковавшим чернокожих хоббитов в сериале. Незадолго до этого писатель Нил Гейман доказал существование харфутов во вселенной «Властелина колец».

Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоялась 2 сентября. Проект стал эксклюзивом Amazon Prime Video. Книжная серия «Властелин колец» была экранизирована Питером Джексоном в начале 2000-х. В 2010-х режиссер также снял трилогию «Хоббит».

Актеры,Доминик Монаган,Билли Бойд,Элайджа Вуд,Вупи Голдберг,Нил Гейман,Питер Джексон,Amazon,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители