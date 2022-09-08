Звезды трилогии «Властелин колец» поддержали темнокожих актеров сериала

Актеры Элайджа Вуд, Билли Бойд и Доминик Монаган, которые сыграли хоббитов Фродо, Мерри и Пиппин в оригинальной трилогии «Властелин колец», поддержали темнокожих артистов, сыгравших в сериале «Властелин колец: Кольца Власти» хоббитов (харфутов). Вуд опубликовал совместное фото со своими коллегами в Twitter.

Фото: Лента.ру Лента.ру

На кадре, опубликованном звездой «Властелина Колец», Вуд, Бойд и Монаган позируют в одинаковых футболках, на которых изображены эльфийские уши разных оттенков кожи, а также размещена надпись «Вам здесь рады».

В описании к фото актер добавил ссылку на онлайн-магазин с такими же футболками, а также сообщил, что часть вырученных с линейки одежды средств пойдет на благотворительность.

Ранее Вупи Голдберг предложила найти работу зрителям, раскритиковавшим чернокожих хоббитов в сериале. Незадолго до этого писатель Нил Гейман доказал существование харфутов во вселенной «Властелина колец».