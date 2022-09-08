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2 часа назад

Джоди Комер может сыграть в новой "Фантастической четверке"

Москва24

Британская актриса Джоди Комер, известная по сериалу "Убивая Еву", может сыграть женщину-невидимку Сью Сторм в предстоящем перезапуске "Фантастической четверки" от Marvel. Об этом пишет Comic Book.

Джоди Комер может сыграть в новой "Фантастической четверке"
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По данным издания, актрисе уже поступило соответствующее предложение от киностудии. Ожидается, что назначение Комер на роль официально подтвердят на организованной Disney выставке D23 Expo 2022, которая пройдет в США с 9 по 11 сентября.

Ранее стало известно, что Юэн Макгрегор исполнит главную роль в сериале "Джентльмен в Москве" для стриминговой платформы Paramount+.

Шотландский актер сыграет некоего графа Александра Ростова, который попадает под трибуна и вынужден жить в заточении в отеле "Метрополь" из-за отказа подчиниться большевикам.

Подробнее: https://www.m24.ru/news/kultura/08092022/499233?utm_source=CopyBuf

Актеры,Убивая Еву,Фантастическая четверка,Джоди Комер,Юэн Макгрегор,Walt Disney,
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