Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
56 минут назад

Звезда «Игры в кальмара» получил роль в сериале «Звездные войны: Послушник»

Lenta.ruиещё 4

Корейский актер Ли Джон-джэ, прославившийся благодаря шоу «Игра в кальмара», получил главную мужскую роль в сериале «Звездные войны: Послушник». Об этом сообщает Deadline.

Звезда «Игры в кальмара» получил роль в «Звездных войнах»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вместе с артистом в новом проекте появятся Амандла Стенберг и Джоди Тернер-Смит. Лесли Хэдланд стала режиссером сериала, сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером. Ранее она работала над такими шоу, как «Терьеры», «Жизни матрешки» и «Черный понедельник».

Сервис потокового вещания Disney+ анонсировал шоу «Звездные войны: Послушник» декабре 2020 года. Дата премьеры пока не объявлена.

Первый сезон южнокорейской драмы «Игра в кальмара» вышел в сентябре 2021 года и практически сразу стал самым масштабным проектом за всю историю Netflix, принеся стрим-сервису выручку в размере 900 миллионов долларов. 12 июня компания Netflix анонсировала второй сезон, однако дата его выхода пока неизвестна. Режиссер Хван Дон Хек заявил, что в новых сериях вернется главный герой первого сезона Сон Ки Хун, которого играет Ли Джон-джэ.

Актеры,Чёрный понедельник,Дон Хек,Амандла Стенберг,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители