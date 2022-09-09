Эспозито до сих пор хочет сняться в приквеле «Во все тяжкие»

Я всегда хотел исследовать прошлую жизнь Гаса — жизнь Гаса в Чили. Мы могли бы увидеть, откуда он пришел, и, возможно, узнать больше о том, кто он на самом деле такой. Но я уверен, что Питер и Винс должны сделать перерыв. У них обоих есть навыки в других областях, и они могут рассказать другие истории. Я просто надеюсь, что эта предыстория Гаса появится до того, как мне исполнится 90 лет.