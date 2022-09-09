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1 час назад

Эспозито до сих пор хочет сняться в приквеле «Во все тяжкие»

Чемпионат.com

Ещё в начале года Джанкарло Эспозито, сыгравший Густаво Фринга в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», рассказывал о том, что хочет сняться в спин-оффе про своего героя.

Эспозито до сих пор хочет сняться в приквеле «Во все тяжкие»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Недавно актёр пообщался с журналистом издания Entertainment Weekly и отметил, что до сих пор заинтересован в этом. По его словам, Густаво Фринг очень интересный герой, о прошлом которого было бы интересно узнать как самому актёру, так и зрителям. Несмотря на это, он понимает, что создателям шоу Винсу Гиллигана и Питеру Гулду нужно взять перерыв от вселенной.

Я всегда хотел исследовать прошлую жизнь Гаса — жизнь Гаса в Чили. Мы могли бы увидеть, откуда он пришел, и, возможно, узнать больше о том, кто он на самом деле такой. Но я уверен, что Питер и Винс должны сделать перерыв. У них обоих есть навыки в других областях, и они могут рассказать другие истории. Я просто надеюсь, что эта предыстория Гаса появится до того, как мне исполнится 90 лет.

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