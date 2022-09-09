Актрисы, которые скрывали беременность ради роли

Эти звезды не готовы были потерять выгодные контракты, поэтому терпели серьезные неудобства.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Одна роль может изменить карьеру и судьбу актрисы, поэтому звезды готовы пойти на все, что угодно, чтобы сняться в фильме мечты и получить договор на крупную сумму. Некоторым знаменитостям даже приходилось скрывать беременность, чтобы продюсеры не изменили решение и не заменили их на другую актрису.

Галь Гадот

Сложно представить, что роль в фильме «Чудо-женщина» могла достаться кому-то, кроме очаровательной Галь Гадот. Чтобы не потерять контракт, актриса не сообщила на кастинге, что ждет ребенка. На съемках ее начал мучать токсикоз, поэтому Гадот не расставалась с бутылочкой воды с имбирем. Режиссер называл напиток «картофельным чаем» и сокрушался, что даже грим не скрывает ее изможденного вида. Конечно, долго скрывать положение не получилось, поэтому живот Галь пришлось скрывать с помощью компьютерной графики.

Блейк Лайвли

Жена Райана Рейнольдса согласилась сыграть в ленте «Отмель», где ей предстояло все время провести на серфе в воде, изображая раненую спортсменку. Блейк не сообщила команде, что беременна, лишь на последней неделе съемок попросив дать ей дублера.

Эмили Блант

Эмили была в восторге, когда узнала, что ее приглашают на роль в фильме «Чем дальше в лес». Правда, вечером того же дня актриса узнала, что она беременна. Она не стала отказываться от роли и скрывала положение несколько месяцев. А потом растущий животик Блант успешно закрывал ее колоритный партнер по съемкам.

Скарлетт Йоханссон

Продюсеры «Мстителей», по мнению Скарлетт, не стали бы переносить съемки из-за беременности актрисы, поэтому она просто не сообщила, что ждет ребенка. Долгое время звезде удавалось скрывать интересное положение, а когда живот начал расти, пришлось искать для Скарлетт дублершу.

Кейт Уинслет