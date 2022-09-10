Режиссер Иньярриту обиделся на Дауни-младшего

Мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту обижен реакцией звезды Marvel Роберта Дауни-младшего на его критику супергеройского кино, которое он назвал формой «культурного геноцида», сообщает Variety.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Во время промо-кампании своего фильма «Бердмен» в 2014 году Иньярриту резко высказался о фильмах про супергероев. Постановщик признался, что картины Marvel и DC «настолько перенасыщены взрывами и спецэффектами, что невозможно получить какой-то более глубокий зрительский опыт».

Годом позже в интервью The Guardian Роберт Дауни-младший прокомментировал слова Иньярриту. Он отметил, что уважает творчество режиссера, но с насмешкой оценил его критику.

«Тот факт, что человек, для которого родной язык — испанский, способен составить такую фразу, как «культурный геноцид», говорит о том, насколько он умен»,

— заявил актер.

Спустя 7 лет Иньярриту все еще обижен на слова Дауни-младшего. В своем недавнем интервью в рамках фестиваля, проходящего в Теллерайде, режиссер прокомментировал высказывание звезды «Мстителей».