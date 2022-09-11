Киркоров планирует дебютировать в Театре Наций как актер

«Пришел поздравить дорогого друга Евгения Миронова с потрясающей профессиональной премией. <...> В последнее время пересмотрел многие спектакли — «Горбачев», «Мастер и Маргарита», «Кабаре». И в моих планах выступить в этом театре не только как певец, но и сыграть драматически-музыкальную роль», — сказал артист.