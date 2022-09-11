Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 60.47EUR 60.86
Войти в почту
7 часов назад

Филипп Киркоров планирует дебютировать в Театре Наций как актер

Газета.Ruиещё 4

Эстрадный певец Филипп Киркоров опубликовал фотографии с церемонии вручения премии Корша, которая состоялась на сцене Театра Наций. Он подчеркнул, что сам бы хотел сыграть в одной из постановок театра.

Киркоров планирует дебютировать в Театре Наций как актер
Фото: газета.ругазета.ру

«Пришел поздравить дорогого друга Евгения Миронова с потрясающей профессиональной премией. <...> В последнее время пересмотрел многие спектакли — «Горбачев», «Мастер и Маргарита», «Кабаре». И в моих планах выступить в этом театре не только как певец, но и сыграть драматически-музыкальную роль», — сказал артист.

По словам Киркорова, для него стало потрясающим открытием, что в театре можно играть мюзиклы под живой оркестр. «Идейка уже есть», — подчеркнул певец.

Актеры,Евгений Миронов,Филипп Киркоров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители