Киркоров планирует дебютировать в Театре Наций как актер

Эстрадный певец Филипп Киркоров опубликовал фотографии с церемонии вручения премии Корша, которая состоялась на сцене Театра Наций. Он подчеркнул, что сам бы хотел сыграть в одной из постановок театра.
«Пришел поздравить дорогого друга Евгения Миронова с потрясающей профессиональной премией. <...> В последнее время пересмотрел многие спектакли — «Горбачев», «Мастер и Маргарита», «Кабаре». И в моих планах выступить в этом театре не только как певец, но и сыграть драматически-музыкальную роль», — сказал артист.
По словам Киркорова, для него стало потрясающим открытием, что в театре можно играть мюзиклы под живой оркестр. «Идейка уже есть», — подчеркнул певец.