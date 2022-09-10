Российский актер Владимир Таныгин скончался на 73-м году жизни

Таныгин родился 31 января 1950 года в Душанбе. Он с отличием окончил театральное училище в Саратове, после чего играл в спектаклях в Оренбурге, Красноярске и Омске. Кроме того, Владимир снимался в детективном фильме «Случай в аэропорту», вместе с Сергеем Бондарчуком, и популярном российском сериале «Глухарь».