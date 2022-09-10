Российский актер Владимир Таныгин скончался на 73-м году жизни

Ушел из жизни заслуженный артист России Владимир Таныгин. Ему было 72 года. Трагичную новость сообщил Вологодский государственный драматический театр.
«Сегодня не стало замечательного человека, блистательного актера, заслуженного артиста России Владимира Андреевича Таныгина», — говорится в сообщении.
Причина смерти актера не разглашается. Прощание с ним состоится в Вологде 13 сентября.
Таныгин родился 31 января 1950 года в Душанбе. Он с отличием окончил театральное училище в Саратове, после чего играл в спектаклях в Оренбурге, Красноярске и Омске. Кроме того, Владимир снимался в детективном фильме «Случай в аэропорту», вместе с Сергеем Бондарчуком, и популярном российском сериале «Глухарь».