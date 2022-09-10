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4 часа назад

Российский актер Владимир Таныгин скончался на 73-м году жизни

Слово и Дело

Ушел из жизни заслуженный артист России Владимир Таныгин. Ему было 72 года. Трагичную новость сообщил Вологодский государственный драматический театр.

Российский актер Владимир Таныгин скончался на 73-м году жизни
Фото: Кадр из сериала «Глухарь»Кадр из сериала «Глухарь»

«Сегодня не стало замечательного человека, блистательного актера, заслуженного артиста России Владимира Андреевича Таныгина», — говорится в сообщении.

Причина смерти актера не разглашается. Прощание с ним состоится в Вологде 13 сентября.

Таныгин родился 31 января 1950 года в Душанбе. Он с отличием окончил театральное училище в Саратове, после чего играл в спектаклях в Оренбурге, Красноярске и Омске. Кроме того, Владимир снимался в детективном фильме «Случай в аэропорту», вместе с Сергеем Бондарчуком, и популярном российском сериале «Глухарь».

Актеры,Сергей Бондарчук,
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