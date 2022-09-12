Гарри Стайлс получил свою первую награду за роль в фильме

«Большое спасибо всем присутствующим от имени нашей команды за эту замечательную награду. Нам всем очень понравилось работать над этим фильмом. И мы надеемся, что вам он тоже понравится», — заявил бывший солист группы One Direction на церемонии вручения кинопремии.