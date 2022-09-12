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2 часа назад

Гарри Стайлс получил свою первую награду за роль в фильме

Lenta.ruиещё 1

28-летний английский певец и актер Гарри Стайлс впервые удостоился награды за актерское мастерство. Об этом сообщает Variety.

Гарри Стайлс получил свою первую награду за роль в фильме
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артист стал обладателем премии Международного кинофестиваля в Торонто (Toronto International Film Festival), исполнив главную роль в романтической драме «Мой полицейский», премьера которой состоится в этом году. Режиссером картины выступил Майкл Грандадж, ранее работавший над такими проектами, как «Красный» (2018), «Дон Жуан» (2016) и «Гений» (2015).

В основе сюжета история жизни сотрудника полиции по имени Том (его и играет Гарри Стайлс), который влюбляется в искусствоведа Патрика (Лайнас Роуч).

«Большое спасибо всем присутствующим от имени нашей команды за эту замечательную награду. Нам всем очень понравилось работать над этим фильмом. И мы надеемся, что вам он тоже понравится», — заявил бывший солист группы One Direction на церемонии вручения кинопремии.

Актеры,Гений,Майкл Грандадж,Гарри Стайлс,
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