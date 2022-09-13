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2 часа назад

Китайцы сделали белокожей темнокожую актрису из «Русалочки»

Слово и Дело

Китайцы в соцсетях выкладывают отретушированную фотографию темнокожей актрисы, которая сыграла Ариэль. Вместо темного оттенка у сказочной героини появился светлый.

Китайцы сделали белокожей темнокожую актрису из «Русалочки»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Черная русалочка, черная Белоснежка… Никакой дискриминации, просто неуважение к чужой работе»,

— цитирует одного из пользователей канал RT.

Другой китайский фолловер добавил, что русалочка в его сердце выглядит белокожей.

Добавим, что зрители приняли трейлер ремейка «Русалочки» от Disney, в котором Ариэль сыграет темнокожая актриса Хэлли Бэйли, довольно прохладно. У ролика уже более 1,4 млн дизлайков против 443 тысяч лайков.

Актеры,Русалочка,Walt Disney,
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