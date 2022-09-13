Китайцы сделали белокожей темнокожую актрису из «Русалочки»

Китайцы в соцсетях выкладывают отретушированную фотографию темнокожей актрисы, которая сыграла Ариэль. Вместо темного оттенка у сказочной героини появился светлый.

Другой китайский фолловер добавил, что русалочка в его сердце выглядит белокожей.

Добавим, что зрители приняли трейлер ремейка «Русалочки» от Disney, в котором Ариэль сыграет темнокожая актриса Хэлли Бэйли, довольно прохладно. У ролика уже более 1,4 млн дизлайков против 443 тысяч лайков.