«Мужчина должен быть добытчиком»

В онлайн-кинотеатре KION стартовал сериал «Жизнь по вызову». Одну из главных ролей в нем исполняет Лиза Моряк. Актриса рассказала «Вечерке» о любви в кадре и за кадром, традиционных ценностях и патриотическом кино.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Лиза, расскажите о своей роли в сериале «Жизнь по вызову».

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— Моя героиня — девушка из маленького города, которая приезжает в Москву, думая, что знает о столице все. Но оказывается, что это не так. Город делает ей больно и вынуждает идти на отчаянные меры. В общем, Москва слезам не верит.

— Случались ли какие-то забавные моменты во время съемок сериала?

— Была сцена, где я невероятно красивая, но в очень открытом платье. Оно было настолько откровенным, с таким глубоким декольте, что его пришлось приклеивать к телу. Иначе бы мою грудь увидели Павел Прилучный и Павел Кологривый, с которыми мы снимали сцену. Но в кадре мне пришлось нагибаться — и платье отклеилось. Это было очень смешно.

— А ваш мужчина, режиссер Сарик Андреасян, не ревнует вас к коллегам?

— Я не буду скрывать, что и у режиссеров, и у артистов свободные, творческие профессии. И мы постоянно работаем, в том числе с красивыми актрисами, актерами. А еще и в постельных сценах снимаемся. Да, в процессе в кадре дублеры. Но в кровати лежать вместе с партнером все равно нужно, а это интимный момент. И только в творческом союзе люди смогут это понять. Если бы у меня был супруг иной профессии — например, инженер, он бы просто выгнал меня из дома. Потому что в рамках его мировоззрения это было бы недопустимо, он бы сгорел от ревности.

— Каково это — видеть любимого и дома, и на съемочной площадке?

— Когда в отношениях все в порядке, то совместная работа очень сильно сплачивает. Вы не только любите друг друга, но и остаетесь коллегами, друзьями. Можно вместе приехать на площадку, потом сходить пообедать. Но на съемках мы не позволяем себе лишнего: мы работаем, Сарик делает мне замечания, я прислушиваюсь. И это все рабочие отношения, где он режиссер, а я актриса. Вне съемочного процесса мы чувствуем себя по-другому.

— В любовных отношениях, как вы считаете, должны ли доходы женщины и мужчины быть одинаковыми? Или в современных реалиях это не важно?

— Для меня важно. Я старой закалки. У нас в России сложилось так, что мужчина должен зарабатывать больше, быть добытчиком в семье. Если будет наоборот, девушка начнет унижать своего партнера, обижать его. Поэтому мне кажется, что женщине лучше зарабатывать меньше, но при этом развиваться. Да и в целом отношения правильнее, когда один — главный, а другой под него подстраивается. Я против феминизма и против того, что женщина должна все делать сама.

— Вы ранее говорили о том, что брак должен быть один на всю жизнь. Как вы считаете, насколько это реально в современных условиях, когда вокруг столько соблазнов?

— Брак подразумевает, что ты проходишь эти испытания и соблазны каждый раз, зная, что тебя дома ждет любимый человек.

— Вы снимались в фильме «Гудбай, Америка». Его лейтмотивом стали различия в менталитете русских и американцев. А как вы считаете, в чем наше главное отличие?

— Мы просто изначально разные! У нас другие мультфильмы, другие традиции, мышление. И фильм как раз о том, что наш человек никогда не сможет перестроиться, где бы он ни жил, и в глубине души его сердце всегда будет с Родиной. Вы сейчас снимаетесь в фильме о Герое России Дамире Юсупове, который в 2019 году в экстренной ситуации посадил самолет на кукурузное поле и спас всех пассажиров. Чем вас привлек проект?

Мне нравится патриотическое кино, в котором есть интересная история. Мне близки фильмы о героях. Мои любимые: «Движение вверх», «Легенда № 17», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Это духоподъемные фильмы, которые вызывают у зрителя гордость за людей, живущих в нашей стране.

— В интервью ранее вы говорили, что хотели бы сняться в масштабном проекте, который сделает вас узнаваемой. Не боитесь ли вы, что вас запомнят как актрису одной роли?

— У нас ведь всех актеров узнают по какому-нибудь одному образу: «Это этот! Как его? Он еще в том фильме снимался!» Я не боюсь стать заложницей одной роли. Когда я стану узнаваемой, это будет классно. Я смогу играть в этом образе, который полюбился зрителям, и в других картинах.

— Если я правильно поняла, вы себя амбициозным человеком раньше не считали? Переезжать в Москву из Твери тоже не хотели?

— Да, это правильное наблюдение. Я родилась в Твери, и мы жили в ужасной коммунальной квартире. Меня не воспитывали так, чтобы я думала, что у меня есть шансы кем-то стать. Когда я была ребенком, никто не говорил мне, что я самая лучшая, самая красивая и все у меня получится. Это наложило на мой характер отпечаток, который не исчез до сих пор. Мне приходится заставлять себя радоваться своим заслугам.

Переезжать в Москву я не планировала. В детстве думала, что всегда буду жить в Твери. Это очень красивый, спокойный город, в который до сих пор приезжаю с удовольствием и чувствую там себя невероятно комфортно.

— В 14 лет вы поменяли фамилию с Моряшиной на Моряк. Повлияло ли это как-то на вашу судьбу?

— Я стала совершенно другим человеком. В моей жизни все изменилось, словно по щелчку пальцев. Появились новые люди, события. Видимо, и правда, наши имена несут энергетический посыл. Я даже могу порекомендовать всем, кто чувствует, что у них должно быть другое имя, — не стесняться и поменять его.

— А что вас мотивирует много работать? Как восстанавливаетесь, когда силы на исходе?

— Мне все говорят, что я трудоголик. Но мне так не кажется. Я думаю, что могу работать еще больше. А восстановиться помогают сон, баня, массаж, йога. И тишина. Я ненавижу лишний шум. Даже дома, в квартире, всегда тихо.

— Вы работали на площадке с Дмитрием Нагиевым, Владимиром Вдовиченковым, Марией Мироновой… и список можно продолжать долго. А есть ли у вас кумир среди наших современных актеров, тот, на кого вы в чем-то равняетесь?

— Для меня идеал женщины и актрисы — Юлия Высоцкая. Она мне симпатична своей энергией, скоростью принятия решений. Я тоже не медлительный человек. Я тщательно слежу за творчеством Юлии, хожу на ее спектакли в Театре Моссовета.

ДОСЬЕ

Лиза Моряк родилась 30 сентября 1995 года в Твери. В детстве девушка занималась хореографией, вокалом. В 13 лет пробовала стать моделью и даже рекламировала зарубежные бренды одежды, снималась в рекламе банка. В 2016 году Лиза Моряк окончила Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина, курс Виктора Коршунова. В 2015 году начала активно сниматься в кино.

Слишком яркая для модели

В 13 лет Лиза мечтала стать моделью, рекламировала бренды одежды, банки (на фото справа: кадр из рекламы известного банка). Через год стала лицом итальянской марки обуви. Но из модельного бизнеса ушла. По словам Лизы, у нее слишком яркая внешность для такой профессии. Она сказала себе: «Модель должна быть холстом, на котором можно рисовать, а я уже нарисована». Решила пробовать себя в актерском мастерстве.

Избавилась от говора

Отец Лизы работал в Москве, поэтому в школьные годы она регулярно приезжала в столицу. В один из таких визитов девушка зашла и в Театр Ермоловой. Загоревшись актерской профессией, она решила заниматься техникой речи, чтобы избавиться от своего южного говора (Лиза — наполовину цыганка. — «МВ»). Уроки проходили трижды в неделю, и театр привлекал Лизу все больше. Педагог, заслуженная артистка России Ольга Матушкина (на фото справа), предложила девушке подготовить программу для поступления в театральный вуз. В итоге Моряк с первого раза поступила на бюджет в Щепкинское училище.

Чемпионка по танцам

В детстве Лиза занималась в драмкружке при тверском ТЮЗе. Потом отдала свое сердце бальным танцам и даже получила титул чемпионки России.

Встретила любовь на работе

С Сариком Андреасяном Лиза познакомилась на съемочной площадке. Ассистенты посадили их за один стол на ужине. Позже Сарик признался, что влюбился уже тогда. С того самого ужина они с Лизой стали не разлей вода. Позже завязались и любовные отношения.

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