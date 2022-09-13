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4 минуты назад

Педро Альмодовар отказался снимать Кейт Бланшетт в своем дебютном англоязычном фильме

Inc-News

Испанский режиссер покинул проект перед самым началом съемок.

Альмодовар отказался снимать Бланшетт в своем дебютном фильме
Фото: Inc-NewsInc-News

Известный испанский режиссер Педро Альмодовар, снимавший «Все о моей матери», раздумал снимать свой первый полнометражный фильм на английском языке.

Незадолго до начала съемок картины под названием «Руководство для домохозяек» постановщик неожиданно объявил, что не чувствует себя готовым к такой работе и покинул проект.

Критики сочли основной причиной ухода несогласие с утверждением на главную роль австралийской актрисы Кейт Бланшетт – обладательницей трех «Оскаров», двух «Золотых глобусов» и множества других наград в мире кино.

Хотя сам режиссер утверждает, что между ним и актрисой никаких спорных моментов не было. В любом случае на кандидатуре Бланшетт настояли продюсеры, и убирать ее из проекта никто не собирался. Теперь придется искать нового режиссера.

Актеры,Оскар,Педро Альмодовар,Кейт Бланшетт,
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