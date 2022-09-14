Как болезнь разрушила карьеру актрисы «Кавказской пленницы»

Жизнь актрисы Донары Пилосян, известной по роли тети Нины в «Кавказской пленнице», разрушил страшный диагноз. Она провела 25 лет в психиатрической больнице, где и скончалась.

Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

«В фильм она попала с помощью своего супруга Фрунзика Мкртчяна»,

– пишет «Киноафиша».

Когда пара поженилась, Пилосян уже была нестабильна. Но Мкртчян был так влюблен, что не замечал странных перепадов настроения у молодой жены.

С годами состояние Донары становилось все менее стабильным. В 1970-х годах ей диагностировали наследственную шизофрению и после безрезультатного лечения поместили в психиатрическую больницу.