Она уничтожила себя: почему Ким Бейсингер потеряла карьеру и любовь

Она стала олицетворением женственности и соблазнительности, кажется, любой мужчина был готов бросить весь мир к ее ногам. Но жизнь Ким Бесингер сложно назвать счастливой.

Фото: Кадр из фильма "Побег" Кадр из фильма "Побег"

Ким с раннего детства знала, что станет звездой, ведь ее родители работали в сфере шоу-бизнеса: мать девочки была танцовщицей, отец — музыкантом. Ради славы и признания совсем юная девушка уехала из родного города в Нью-Йорк: она планировала стать моделью, а затем пробиться в кино. Правда, даже начав сниматься для журналов, Ким не оставляла мечты о большим кино. Для этого девушка переехала в Лос-Анджелес: она не ждала, что стане знаменитой в одночасье, поэтому легко соглашалась на эпизодические роли, снималась в рекламе и старалась быть беспроблемной для продюсеров и режиссеров.

Видео дня

Получалось, кстати, не всегда: Ким страдала от агорафобии — боязни открытых пространств. Если съемки проходили в больших павильонах, у Ким случались истерики, она срывала съемочные дни и прослыла скандалисткой. А еще за Бейсингер ухаживали бизнесмены, продюсеры, режиссеры. На их знаки внимания Ким не реагировала, ее сердце было отдано визажисту Рона Снайдера-Бриттона. Она легко согласилась на его предложение руки и сердца: этот брак продлился девять лет, но Рон не мог терпеть славы жены и подал на развод. Он даже отсудил у Ким алименты в размере 10 тысяч долларов ежемесячно.

Большая любовь

Актриса была уверена, что после этого расставания еще долго не посмотрит на мужчин, она не знала, что один из голливудских актеров давно решил, что завоюет ее сердце. Алек Болдуин позвонил актрисе и предложил сняться с ним в фильме «Привычка жениться». Она была впечатлена сценарием и согласилась. Эти съемки превратились для всей группы в настоящий ад: актеры чувствовали, что их тянет друг к другу, но вместо того, чтобы признаться в чувствах, устраивали настоящие баталии. Они кричали друг на друга и на всех, кто приближался к ним, швыряли телефоны и стулья, выносили двери и нецензурно выражались.

Алек неоднократно предлагал Ким выйти за него замуж, но она считала, что актер относится к ней несерьезно. Все изменило отношения Болдуина к проблемам артистки: она оказалась должна 9 миллионов долларов за отказ от съемок в ленте «Елена в ящике». Ким пришлось признать себя банкротом, она не могла оплачивать даже услуги домработницы, а студия требовала гарантировать, что Бейсингер откажется от мыслей о беременности, пока не выплатит все долги. Все это непростое время, когда Ким Бейсингер находилась в суде, с ней рядом был Алек Болдуин. Он поддерживал, помогал, утешал и обещал быть всегда рядом. Сама актриса признавалась: если бы не Алек, она бы сломалась. Конечно, она в результате ответила согласием на его очередное предложение руки и сердца, и была счастлива первые несколько лет их брака. В 1995 году на свет появилась их дочь Айрленд, а спустя всего пять лет супруги расстались. И после ещё семь лет бились за право опеки над дочерью, сумев за это время истерзать и себя, и ребенка. Алек уверял, что не мог терпеть истерики и фобии жены, к тому же он мечтал о спокойствии, а Ким хотела жить, как рок-звезда. Бывшие супруги публично оскорбляли друг друга, выяснили отношения на глазах у изумленной общественности и собственной дочери, не заботясь о том, как все это сказывается на девочке. Айрленд позже пришлось бороться с последствиями психотравмы, она страдала от алкогольной и наркотической зависимости, пыталась свести счеты с жизнью. Должно было пройти много лет, прежде чем дочь двух звезд смогла выстроить нормальные отношения с отцом и построить собственную модельную карьеру. Правда, это не избавило ее от необходимости лечиться в реабилитационной клинике.

Попытка вернуть себя