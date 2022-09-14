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53 минуты назад

Сэм Рокуэлл просит вернуть ему роль Джастина Хаммера в киновселенной Marvel

Inc-News

Этот персонаж очень полюбился актеру.

Рокуэлл просит вернуть ему роль Хаммера в киновселенной Marvel
Фото: Inc-NewsInc-News

Исполнитель роли антагониста Джастина Хаммера в «Железном человеке 2» актер Сэм Рокуэлл заявил, что в любую минуту готов вернуться к своему персонажу, если его включат в одну из историй киновселенной Marvel.

По словам артиста, он с большим волнением ждал объявления состава фильма «Громовержцы», ожидая появления там Хаммера и своего приглашения.

«Да, определенно. Мне бы это понравилось. «Громовержцы» - это действительно звучит круто… Хаммер веселый, он настоящий Лекс Лютор»,

- заявил актер.

По его словам, он даже готов сам позвонить продюсерам, чтобы продвинуть полюбившегося ему персонажа в один из проектов. И, возможно, мечты Рокуэлла скоро сбудутся.

Ходят слухи, что этот персонаж может появиться в сериале «Войны брони», которые готовятся снимать в следующем году.

Актеры,Железный человек 2,Сэм Рокуэлл,
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