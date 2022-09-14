Рокуэлл просит вернуть ему роль Хаммера в киновселенной Marvel

Этот персонаж очень полюбился актеру.

Фото: Inc-News Inc-News

Исполнитель роли антагониста Джастина Хаммера в «Железном человеке 2» актер Сэм Рокуэлл заявил, что в любую минуту готов вернуться к своему персонажу, если его включат в одну из историй киновселенной Marvel.

По словам артиста, он с большим волнением ждал объявления состава фильма «Громовержцы», ожидая появления там Хаммера и своего приглашения.

«Да, определенно. Мне бы это понравилось. «Громовержцы» - это действительно звучит круто… Хаммер веселый, он настоящий Лекс Лютор»,

- заявил актер.

По его словам, он даже готов сам позвонить продюсерам, чтобы продвинуть полюбившегося ему персонажа в один из проектов. И, возможно, мечты Рокуэлла скоро сбудутся.