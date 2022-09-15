Райан Рейнольдс узнал от врачей о неожиданной патологии

Звезда фильма «Король вечеринок» даже не подозревал, что в его организме давно существует скрытый недуг.
В Голливуде сейчас пошла мода на заботу о собственном здоровье. И, конечно, знаменитости не были бы знаменитостями, если бы даже из медицинского обследования не делали целое шоу.
Поддался моде на публичные процедуры под камеры и актер Райан Рейнольдс. Однако попытка придать себе еще большей популярности привела к неожиданному результату.
Буквально все зрители могли видеть, как Рейнольдсу провели процедуру колоноскопии, в результате чего обнаружили полип в кишечнике.
По словам медиков, эта патология развивается у него уже очень давно и находится в запущенном состоянии. Это позволяет думать, что ранее артист не особо много времени уделял своему здоровью.
Впрочем, патология оказалась не слишком опасной и быстро исправимой на данном этапе. Но впоследствии она могла запросто перерасти в онкологию.
Кстати, вместе с Рейнольдсом ту же самую процедуру проходил его коллега по цеху Роб МакЭлхенни. Так у него врачи обнаружили не один, а сразу три полипа в кишечнике. Похоже, у голливудских знаменитостей появился лишний повод для беспокойства…