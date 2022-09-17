Почему советская власть считала Смоктуновского «неблагонадежным»

Актер, ставший известным всему Союзу, как Иннокентий Смоктуновский, на самом деле когда-то носил несколько иную фамилию. Больше 20-ти лет в документах, удостоверяющих его личность, всегда значилось «Смоктунович». Зачем же артисту потребовалось менять свои паспортные данные?

Фото: Кадр из фильма "Берегись автомобиля" Кадр из фильма "Берегись автомобиля"

Долгий и трудный путь

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В фильме «Москва слезам не верит» героиня Ирины Муравьевой на реплику Смоктуновского о том, что он является начинающим актером, ответила: «Поздновато начинаете!» И действительно, Иннокентий Михайлович стал знаменитым, когда ему было уже за 30. Путь к славе оказался для Смоктуновского очень трудным. Впрочем, его тяготы начались еще в детстве.

Будущий актер родился в Томской области в 1925 году. В 30-х годах семья Смоктуновичей, включая брата Иннокентия Владимира, перебралась в Красноярск, к родственникам. На переезд их вынудили голод и репрессии. Тем не менее, на новом месте им тоже пришлось нелегко. Владимир вскоре умер, а Иннокентий принялся воровать продукты на рынке.

А потом была война и немецкий плен. А после – Норильск, тамошний лагерь и тамошний же театр. Только во второй половине 50-х годов, когда Смоктунович уже с новой фамилией наконец оказался в Москве, к нему пришла настоящая известность. Он стал играть на сценах столичных театров и сниматься в кино.

Норильск и новая фамилия

В упомянутом выше Норильске актер и сменил фамилию. После победы Иннокентий Смоктунович вернулся туда, куда его когда-то отвезла мать, в Красноярск. Но прожил он там недолго. В связи с тем, что артист-фронтовик во время войны побывал в фашистском плену, власти внесли его в список «неблагонадежных». Подобное клеймо отказывало ему в праве селиться в 39-ти крупных городах страны. Неизвестно почему, но Смоктунович подался в Норильск.

Там он устроился в местный драматический театр, где наряду с обычными актерами играли и заключенные Норильлага. Таким образом Иннокентий Михайлович оказался среди гулаговских узников. Именно директор этого театра и велел Смоктуновичу сменить фамилию, объясняя свое требование тем, что она не слишком благозвучна.

Профессор, доктор искусствоведения Ольга Егошина в книге «Актерские тетради Иннокентия Смоктуновского» привела рассказ самого артиста об этой истории. По словам Смоктуновского, руководитель предложил ему называться Славяниным. Однако Иннокентий Михайлович отказался. Под страхом увольнения артист согласился взять новую фамилию, однако он только изменил окончание в своей прошлой: Смоктунович стал Смоктуновским.

Все дело в репрессиях

Однако, по данным сайта «Сибирь. Реалии», имелись и другие причины, которые подтолкнули Смоктуновского к смене фамилии. Как сообщает издание, сотрудники томского историко-краеведческого общества «Мемориал»* обнаружили в архивах информацию о том, что дед и отец артиста были репрессированы.

Деда Смоктуновского Акима Махнева в 1930 году обвинили в контрреволюционной деятельности и казнили. А отца артиста Михаила Смоктуновича осудили за «эксплуатацию рабочей силы и продажу хлеба по завышенной цене». Краевед Виктор Нилов предположил, что актер обзавелся другой фамилией с целью сокрытия своего прошлого. Как отметил Нилов, в противном случае, будучи Смоктуновичем, Иннокентий Михайлович вряд ли бы пробился на большую сцену и в кинематограф.