Чурикова не может двигаться сама после падения со сцены

Появилась новая информации о состоянии актрисы Инны Чуриковой, которая получила серьезные травмы после падения со сцены летом текущего года. Согласно представленным данным, 78-летняя звезда по прошествии нескольких месяцев так и не восстановилась до конца.

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Пожилая артистка получила множественные переломы: грудины, подвздошной кости, ребер. Некоторое время она находилась в реанимации Боткинской больницы Москвы. "Инна Чурикова из больницы выписалась еще летом, но она до сих пор соблюдает постельный режим, поскольку не может ходить, - сообщили в окружении актрисы корреспондентам издания Prozvezd. - Инна Михайловна находится под постоянным наблюдением врачей".