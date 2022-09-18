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30 минут назад

Инна Чурикова не может передвигаться самостоятельно после падения со сцены

Суть событий

Появилась новая информации о состоянии актрисы Инны Чуриковой, которая получила серьезные травмы после падения со сцены летом текущего года. Согласно представленным данным, 78-летняя звезда по прошествии нескольких месяцев так и не восстановилась до конца.

Чурикова не может двигаться сама после падения со сцены
Фото: Суть событийСуть событий

Пожилая артистка получила множественные переломы: грудины, подвздошной кости, ребер. Некоторое время она находилась в реанимации Боткинской больницы Москвы. "Инна Чурикова из больницы выписалась еще летом, но она до сих пор соблюдает постельный режим, поскольку не может ходить, - сообщили в окружении актрисы корреспондентам издания Prozvezd. - Инна Михайловна находится под постоянным наблюдением врачей".

В настоящее время неизвестно, когда Чурикова сможет вернуться к работе: медики не берутся за прогнозы. В Ленкоме и театре им. Вахтангова спектакли с участием актрисы пока отменены.

Актеры,Инна Чурикова,
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