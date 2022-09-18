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46 минут назад

Марго Робби вышла в слезах из дома Кары Делевинь

Катя Кобышева

Известная актриса Марго Робби приходила в дом своей коллеги и подруги Кары Делевинь, которая в последнее время дает все больше поводов для тревожных новостей. Об этом пишет издание Daily Mail.

Марго Робби вышла в слезах из дома Кары Делевинь
Фото: Кадр из фильма "Барби"Кадр из фильма "Барби"

Появились слухи о том, что Кара Делевинь страдает от тяжелого психического расстройства. Марго Робби, с которой они вместе снимались в "Отряде самоубийц" Дэвида Эйра, решила навестить подругу. Папарацци заметили, как заплаканная Робби выходит из дома Делевинь. Она прятала лицо и вытирала слезы. А в руках у нее заметили пакет с флаконами, как будто бы из-под лекарств, а также чемодан. Актриса не давала никаких комментариев относительно состояния подруги, поэтому поклонникам и СМИ остается только гадать, что происходит с Делевинь на самом деле.

Ранее стало известно, что фильм "Константин: Повелитель тьмы" получит продолжение.

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