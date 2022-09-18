Марго Робби вышла в слезах из дома Кары Делевинь

Известная актриса Марго Робби приходила в дом своей коллеги и подруги Кары Делевинь , которая в последнее время дает все больше поводов для тревожных новостей. Об этом пишет издание Daily Mail.

Появились слухи о том, что Кара Делевинь страдает от тяжелого психического расстройства. Марго Робби, с которой они вместе снимались в "Отряде самоубийц" Дэвида Эйра, решила навестить подругу. Папарацци заметили, как заплаканная Робби выходит из дома Делевинь. Она прятала лицо и вытирала слезы. А в руках у нее заметили пакет с флаконами, как будто бы из-под лекарств, а также чемодан. Актриса не давала никаких комментариев относительно состояния подруги, поэтому поклонникам и СМИ остается только гадать, что происходит с Делевинь на самом деле.