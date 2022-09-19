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2 часа назад

Как сложилась судьба актрис из главных советских сказок

Мира Маркина

Не одно поколение детей выросло на советских фильмах про королев и принцесс. Но что же стало с актрисами, которые исполняли эти роли? Выяснял "Рамблер".

Как сложилась судьба актрис из главных советских сказок
Фото: Кадр из фильма "Старая старая сказка"Кадр из фильма "Старая старая сказка"

Наталья Трубникова

Кадр из фильма "31 июня"

23-летняя Трубникова исполнила роль прекрасной принцессы Мелисенты в картине "31 июня". Что любопытно, юная Наталья на тот момент была балериной, а не профессиональной актрисой, но все-таки у нее был актерский талант, поэтому она получила роль. С выходом фильма Трубникова прославилась на всю страну, но в дальнейшем карьера не задалась: режиссеры приглашали ее на пробы, но ролей не предлагали.

Кадр из телепередачи "Жизнь после славы"

Вскоре Наталья оставила кинематограф и вместе с мужем Анатолием Кулаковым в 1990 году создала "Русскую школу моделей".

Марина Неелова

Кадр из фильма "Старая старая сказка"

Неелова, в отличие от Трубниковой, с ранних лет мечтала быть актрисой. Окончив школу, она поступила в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, и уже на третьем курсе удача улыбнулась начинающей актрисе. Она сыграла сразу две роли в картине "Старая старая сказка" – бескомпромиссной принцессы и тихой дочери трактирщика.

Неелова по сей день снимается в кино. Последней ее картиной стал фильм "Карп отмороженный".

Ирина Алферова

Кадр из фильма "Осенние колокола"

Алферова прославилась на весь СССР после того, как сыграла Констанцию в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера". Но это была не дебютная роль для нее. Ранее в 27 лет она исполнила роль царицы в картине "Осенние колокола", в основу которой легла сказка Пушкина "Сказка о мертвой царице и семи богатырях".

Сейчас Алферовой 71 год, она по-прежнему продолжает активно сниматься в кино и играть в театре.

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