Стали известны подробности странного поведения Эзры Миллера

29-летний американский актер и звезда «Флэша» Эзра Миллер называл себя Иисусом и дьяволом, а также удерживал женщин на своей ферме. Об этом сообщает Variety, цитируя слова людей из окружения артиста.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

После того как Миллер принес извинения за кражи со взломом, нападения и домогательства, а также сообщил о том, что страдает психическим расстройством, актер начал проходить курс лечения в реабилитационном центре. Несмотря на это, новые подробности его действий появляются до сих пор: издание опросило более десяти знакомых Миллера, которые рассказали о поведении звезды.

Один из источников поведал, что проблемы с ментальным здоровьем у артиста начались в 2019 году, когда его родители развелись. Другой человек из окружения актера рассказал о том, что Миллер стремился завербовать людей в свою «секту» и признавался, что считает себя Иисусом или дьяволом.

По словам еще одного источника, на ферме знаменитости, расположенной в американском штате Вермонт, был целый «гарем» из женщин, которых Миллер часто оскорблял и удерживал силой. Там же, по информации издания, актер хранил большие запасы запрещенных веществ и оружия.