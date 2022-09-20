Как выглядел первый секс-символ эпохи немого кино

Рудольф Валентино - американский актер итальянского происхождения, которого называют главным секс-символом эпохи немого кино. У артиста была огромная армия поклонниц, а на сеансах, где показывали фильмы с ним, дежурили врачи, потому что женщины падали в обморок. Как жила голливудская звезда и почему его так любили? Рассказываем в материале "Рамблера".

Полное имя Рудольфа Валентино - Родольфо Альфонсо Раффаэлло Пьер Филиберт Гульельми ди Валентина Д`Антонгуолла. Он родился в итальянском городе Кастелланета в 1895 году. Отец Рудольфа умер от малярии, когда ему было 11 лет, поэтому он воспитывался матерью. Валентино окончил годовой курс в Сельскохозяйственном институте имени святого Иллариона в Генуе и в 1913 году решил переехать из "тесной Италии" в Америку.

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Прибыв в Америку, он почти сразу потратил почти все деньги матери и вынужден был искать, как заработать себе на пропитание. Рудольф Фалентино работал басбоем в ресторане, учеником садовника, а потом ему посоветовали пойти работать наемным партнером по танцам в клубе. Тогда эта профессия была популярной и называлась taxi dancer. Так будущих актер начал танцевать танго и зарабатывать по 70 долларов в неделю.

В 1917 году Рудольф начал пробовать себя в кино. Он снимался в массовке, играл танцоров танго. А в 1921 году его пригласили на главную роль в фильме "Четыре всадника Апокалипсиса", который самой кассовой картиной студии "Метро". После этого было еще огромное количество успешных картин, среди которых ленты "Всадники" и "Шейх". Актер был настолько популярен, что с его фотографиями делали сувениры, посуду, веера. Многие считают, что успех Валентино связан с его отношениями с известной актрисой Джин Эккер. Кроме того, он обладал приятной внешностью и танцевал.

Рудольф Валентино был дважды женат. В первый - на Джин Эккер, но брак продлился всего 6 часов. А во второй раз - на актрисе и художнице по костюмам Наташе Рамбовой. В 1922 году его судили за двоеженство из-за того, что он не завершил процедуру развода с бывшей супругой.