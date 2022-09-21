Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
1 час назад

Актер "Ходячих мертвецов" Норман Ридус получит звезду на Аллее славы

Газета.Ruиещё 2

Актер Норман Ридус будет удостоен 2734-й звезды на Голливудской Аллее славы 27 сентября. Об этом организаторы сообщили на официальном сайте.

Актер "Ходячих мертвецов" получит звезду на Аллее славы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звезда будет расположена на Голливудском бульваре 6600 перед магазином Hollywood Toys & Costumes. Также организаторы рассказали, что решили удостоить Ридуса звезды "в области телевидения".

"Этот любимец фанатов постоянно демонстрирует свой талант. Его талант от актера до режиссера и художника не знает границ",

- говорит продюсер Аллеи славы.

Звезда Ридуса расположится возле звезды актера "Ночи живых мертвецов" Джорджа А. Ромеро. Актер наиболее известен по роли Дэрила Диксона в сериале "Ходячие мертвецы".

Сериал завершит 11-й сезон осенью 2022 года. Ридус собирается повторить свою роль Диксона в спин-оффе проекта, съемки которого начнутся в этом году во Франции, а премьера состоится в 2023 году.

Актеры,Ночь живых мертвецов,Джордж Ромеро,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители