Актер "Ходячих мертвецов" получит звезду на Аллее славы

Актер Норман Ридус будет удостоен 2734-й звезды на Голливудской Аллее славы 27 сентября. Об этом организаторы сообщили на официальном сайте.
Звезда будет расположена на Голливудском бульваре 6600 перед магазином Hollywood Toys & Costumes. Также организаторы рассказали, что решили удостоить Ридуса звезды "в области телевидения".
"Этот любимец фанатов постоянно демонстрирует свой талант. Его талант от актера до режиссера и художника не знает границ",
- говорит продюсер Аллеи славы.
Звезда Ридуса расположится возле звезды актера "Ночи живых мертвецов" Джорджа А. Ромеро. Актер наиболее известен по роли Дэрила Диксона в сериале "Ходячие мертвецы".
Сериал завершит 11-й сезон осенью 2022 года. Ридус собирается повторить свою роль Диксона в спин-оффе проекта, съемки которого начнутся в этом году во Франции, а премьера состоится в 2023 году.