Актер "Ходячих мертвецов" получит звезду на Аллее славы

Актер Норман Ридус будет удостоен 2734-й звезды на Голливудской Аллее славы 27 сентября. Об этом организаторы сообщили на официальном сайте.

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Звезда будет расположена на Голливудском бульваре 6600 перед магазином Hollywood Toys & Costumes. Также организаторы рассказали, что решили удостоить Ридуса звезды "в области телевидения".

"Этот любимец фанатов постоянно демонстрирует свой талант. Его талант от актера до режиссера и художника не знает границ",

- говорит продюсер Аллеи славы.

Звезда Ридуса расположится возле звезды актера "Ночи живых мертвецов" Джорджа А. Ромеро. Актер наиболее известен по роли Дэрила Диксона в сериале "Ходячие мертвецы".