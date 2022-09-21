Умерла актриса "Карточного домика" Марва Хикс

Актриса и певица Марва Хикс скончалась в возрасте 66 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Хикс скончалась в Нью-Йорке, ее представитель подтвердила смерть актрисы. Причина смерти не разглашается.

Звезда начала музыкальную карьеру и выпустила свой дебютный альбом в 1991 году с синглом «Never Been in Love Before». Хикс выступала дуэтом с Майклом Джексоном и Стиви Уандером во время гастролей.