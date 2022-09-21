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2 часа назад

Ана де Армас ходила на могилу Мэрилин Монро, чтобы попросить разрешения на съемку фильма "Блондинка"

Газета.Ru

Испанская актриса Ана де Армас рассказала, что она и съемочная группа ходили на могилу Мэрилин Монро, чтобы получить разрешение от покойной звезды на съемку байопика «Блондинка». Об этом она сообщила в разговоре с AnOther Magazine.

Зачем актриса Ана де Армас ходила на могилу Мэрилин Монро
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ана де Армас поделилась, что она и съемочная группа нашли интересный способ связаться с Монро. Как рассказала артистки, они подписали открытку и положили ее на ее могилу, чтобы «попросить разрешения» у актрисы рассказать эту версию ее истории.

«Все чувствовали огромную ответственность, и мы прекрасно осознавали ту сторону истории, которую собирались рассказать – жизнь Нормы Джин, человека, стоящего за персонажем «Мэрилин Монро». Кем она была на самом деле?» — рассказала актриса.

В «Блондинке» Ана де Армас исполнила роль Мэрилин Монро. Режиссер картины — Эндрю Доминик.

Ранее Ана де Армас прослезилась после длительных оваций фильму «Блондинка».

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