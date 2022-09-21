Зачем актриса Ана де Армас ходила на могилу Мэрилин Монро

Испанская актриса Ана де Армас рассказала, что она и съемочная группа ходили на могилу Мэрилин Монро , чтобы получить разрешение от покойной звезды на съемку байопика «Блондинка». Об этом она сообщила в разговоре с AnOther Magazine.

Ана де Армас поделилась, что она и съемочная группа нашли интересный способ связаться с Монро. Как рассказала артистки, они подписали открытку и положили ее на ее могилу, чтобы «попросить разрешения» у актрисы рассказать эту версию ее истории.