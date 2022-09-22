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4 часа назад

На 58-м году жизни скончался мексикано-французский актер Аксель Кристобаль Ходоровски

runews24.ru

О причинах и обстоятельствах смерти Акселя Кристобаля Ходоровски не уточняется.

На 58-м году жизни скончался актер Аксель Кристобаль Ходоровски
Фото: Кадр из фильма Santa Sangre Кадр из фильма Santa Sangre

Известно, что он был мексикано-французским актёром театра, кино и ТВ. Также он попробовал себя в роли писателя, сценариста и художника, танцора, таролога и «психомага».

Аксель был сыном Ходоровски от французской актрисы Валери Трамбле. На экранах его дебютом стал фильм с братом Бронтисом в 1971 году.

Наиболее известная роль актёра – Феникс в кинокартине отца «Святая кровь». За эту работу Аксель был номинирован на премию «Сатурн».

Также он снимался в «Мисс Болеро» и «Танце реальности».

Актеры,Танец реальности,
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