На 58-м году жизни скончался актер Аксель Кристобаль Ходоровски

О причинах и обстоятельствах смерти Акселя Кристобаля Ходоровски не уточняется.

Фото: Кадр из фильма Santa Sangre Кадр из фильма Santa Sangre

Известно, что он был мексикано-французским актёром театра, кино и ТВ. Также он попробовал себя в роли писателя, сценариста и художника, танцора, таролога и «психомага».

Аксель был сыном Ходоровски от французской актрисы Валери Трамбле. На экранах его дебютом стал фильм с братом Бронтисом в 1971 году.

Наиболее известная роль актёра – Феникс в кинокартине отца «Святая кровь». За эту работу Аксель был номинирован на премию «Сатурн».