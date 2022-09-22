Звезда «Хода королевы» ответила на вопрос о тайной свадьбе

Актриса Аня Тейлор-Джой, известная ролями в сериалах «Ход королевы» и «Острые козырьки», снялась для обложки Vogue Australia. Соответствующие снимки появились в официальном аккаунте издания в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

26-летняя Аня Тейлор-Джой стала героиней октябрьского номера австралийской версии журнала Vogue. Актриса снялась для обложки издания в алом платье-бюстье и перчатках Dior, а также в украшениях Tiffany&Co.

В интервью Vogue Australia она рассказала о съемках с Рэйфом Файнсом и Николасом Холтом в фильме «Меню», мировая премьера которого состоится в ноябре этого года, а также о работе над фильмом «Фуриоса» (2024), где также снимается Крис Хемсворт.

Подробностями личной жизни Аня Тейлор-Джой делиться не стала. «Я думаю, когда люди хотят что-то сказать, они что-то говорят», — ответила актриса на вопрос о свадьбе с Малькольмом Макреем. В июле СМИ сообщили о том, что пара официально узаконила свои отношения.