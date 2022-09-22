Тому Фелтону 35: чего вы точно не знали о Драко Малфое

Весь мир, наблюдая за вселенной Гарри Поттера, сильно недолюбливал светловолосого мальчика по имени Драко Малфой. 22 сентября, талантливо сыгравшему его Тому Фелтону, исполнилось 35 лет. Самые неожиданные факты из жизни Тома — в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

- Впервые Том появился в кино в 10-летнем возрасте в фильме "Воришки" (1997 г.).

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- Фелтон пробовался на роль Гарри и Рона, прежде чем получил роль Драко.

«Я очень благодарен, что вообще снялся в фильме, но еще больше благодарен за то, что получил роль Драко», — рассказывал позже актер.

- Многие ожидали провала после неудачного прослушивания, особенно если они не читали книги о Поттере, но именно этот фактор и привел Тома Фелтона к роли Драко Малфоя. Согласно Cinemablend , когда режиссеры и это показало продюсером то, что он может стать идеальным Драко.

- У самого Фелтона были каштановые волосы. Но, поскольку его персонаж, Драко Малфой, был известен своими платиновыми волосами, Фелтону приходилось обесцвечивать свои волосы каждые 10 дней.

- "Гермионе" Эмме Уотсон долгое время очень нравился Том, но парень разбил ей сердце.

"Он знал, что я была влюблена, и говорил всем: "Она слишком маленькая, как сестра", и это просто разбивало мне сердце", — рассказывала Эмма.

- В детстве на съемках «Гарри Поттера» Фелтон не всегда знал, кем были знаменитые актеры-ветераны. Однако в интервью Buzzfeed в 2018 году он сказал, что одним актером, с которым он был знаком и которого он немного пугался, был Алан Рикман .

«Мне потребовалось немало мужества, чтобы просто сказать ему что-то большее, чем «Доброе утро, Алан», потому что он довольно устрашающий», — сказал он.

- Во всех восьми фильмах о Гарри Поттере у Драко было всего около 31 минуты экранного времени. А все части "Гарри Поттера" занимают 19 часов и 40 минут.

- Один из фанатов однажды пытался усыновить Фелтона.

"Он официально изменил свое имя на Люциус Малфой и хотел, чтобы я изменил свое имя на Драко Малфой и официально усыновил меня", — рассказывал актер.

- Фанаты часто фантазировали и даже писали свои рассказы о любви между Гарри и Драко. Тома Фелтона это даже немного настораживало.