Актер и певец Антон Макарский рассказал о скитаниях без дома

Российский актер и певец Антон Макарский рассказал, что в молодости он некоторое время скитался по Москве без дома и спал на улице. Своими воспоминаниями о том периоде он поделился в интервью для YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!».

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Артист признался, что в момент знакомства со своей будущей женой Викторией был бездомным и некоторое время нигде не жил. «Я же бомж тогда был — в прямом смысле слова. Негде было жить, много по лавочкам ночевал», — объяснил Макарский. Он не стал уточнять, сколько длился этот период.