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3 часа назад

Актер и певец Антон Макарский рассказал о скитаниях без дома

Lenta.ru

Российский актер и певец Антон Макарский рассказал, что в молодости он некоторое время скитался по Москве без дома и спал на улице. Своими воспоминаниями о том периоде он поделился в интервью для YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!».

Актер и певец Антон Макарский рассказал о скитаниях без дома
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артист признался, что в момент знакомства со своей будущей женой Викторией был бездомным и некоторое время нигде не жил. «Я же бомж тогда был — в прямом смысле слова. Негде было жить, много по лавочкам ночевал», — объяснил Макарский. Он не стал уточнять, сколько длился этот период.

Кроме того, актер рассказал, что в данный момент его дом в Сергиевом Посаде служит «кинообщежитием» — там проживает не только вся его семья, но и перевезенная из Краснодара съемочная группа, с которой они вместе работают над фильмом с участием Макарского. Он добавил, что монтаж видео происходит в подвале. Макарский отметил, что получает большое удовольствие от взаимодействия с командой единомышленников.

Актеры,Антон Макарский,
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