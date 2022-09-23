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1 час назад

Сталлоне рискует лишиться состояния из-за развода, поскольку не заключил брачный договор с женой

Газета.Ru

Актер Сильвестр Сталлоне может лишиться части своего состояния в результате развода с моделью Дженнифер Флавин, поскольку брачный договор между ними заключен не был. Об этом сообщает TMZ. По данным журналистов, бракоразводный процесс Сильвестра Сталлоне и Дженнифер Флавин продолжается, вопреки слухам о примирении супругов. Отмечается, что актер и модель решили приостановить судебные разбирательства, чтобы в частном порядке обсудить финансовую сторону вопроса.

Сталлоне рискует лишиться состояния из-за развода, поскольку не заключил брачный договор с женой
Фото: Super.ruSuper.ru

"Стороны соглашаются, что в интересах каждого из них в отдельности и, что более важно, коллективно как семьи, решить все вопросы, связанные с расторжением их брака, достойным, дружеским и частным образом, вне суда", — говорится в документах, обнародованных прессой.

В конце августа этого года в СМИ появилась информация о том, что Дженнифер Флавин подала на развод с Сильвестром Сталлоне после 25 лет официального брака, обвинив актера в растрате семейного бюджета.

Журналисты предположили, что супруги развелись из-за ротвейлера по кличке Дуайт, заводить которого модель отказывалась, однако Сталлоне опроверг этот слух. Он объяснил, что они пошли "в разных направлениях", а также подчеркнул, что не расходовал их общие сбережения. Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Сильвестр Сталлоне спровоцировал слухи о воссоединении с женой.

Актеры,Дженнифер Флавин,Сильвестр Сталлоне,
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