Сталлоне рискует лишиться состояния из-за развода, поскольку не заключил брачный договор с женой

Актер Сильвестр Сталлоне может лишиться части своего состояния в результате развода с моделью Дженнифер Флавин, поскольку брачный договор между ними заключен не был. Об этом сообщает TMZ. По данным журналистов, бракоразводный процесс Сильвестра Сталлоне и Дженнифер Флавин продолжается, вопреки слухам о примирении супругов. Отмечается, что актер и модель решили приостановить судебные разбирательства, чтобы в частном порядке обсудить финансовую сторону вопроса.

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"Стороны соглашаются, что в интересах каждого из них в отдельности и, что более важно, коллективно как семьи, решить все вопросы, связанные с расторжением их брака, достойным, дружеским и частным образом, вне суда", — говорится в документах, обнародованных прессой.

В конце августа этого года в СМИ появилась информация о том, что Дженнифер Флавин подала на развод с Сильвестром Сталлоне после 25 лет официального брака, обвинив актера в растрате семейного бюджета.