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1 час назад

Звезда «Эйфории» вновь сошелся с возлюбленной после расставания

Lenta.ru

25-летний австралийский актер Джейкоб Элорди вновь сошелся со своей возлюбленной блогером Оливией Джейд через месяц после расставания. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда «Эйфории» вновь сошелся с возлюбленной после расставания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пара была замечена в Лос-Анджелесе утром 22 сентября, когда они направлялись в парк. Уточняется, что до этого влюбленные провели ночь вместе в доме у Элорди.

О романе актера с блогером впервые заговорили в декабре 2021 года. По информации западных таблоидов, пара рассталась в августе 2022 года, поскольку знаменитости не разделяли планов друг друга на будущее. Уточнялось, что звезда «Эйфории» был «сосредоточен на своей карьере» и не собирался «ввязываться во что-то серьезное». До отношений с Джейд Элорди встречался с актрисой Кайей Гербер, дочерью модели Синди Кроуфорд.

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