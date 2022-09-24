Умер актер Франчишек Печка, сыгравший в сериале "Четыре танкиста и собака"

Умер польский актер Франчишек Печка, сыгравший роль Густава Еленя по прозвищу "Густлик" в телесериале "Четыре танкиста и собака" (1966). Об этом сообщило в пятницу Министерство культуры и национального наследия Польши.

"До нас дошла грустная новость - ушел Франчишек Печка. Прекрасный актер, лауреат премии Минкульта за все творческие достижения в 2019 году", - написало ведомство в Twitter.

Актеру было 94 года. Он снялся в более чем 40 фильмах, стал лауреатом многих престижных в Польше наград. О завершении творческой карьеры Печка объявил в 2022 году.