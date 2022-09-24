Сильвестр Сталлоне и его жена передумали разводиться

Актер Сильвестр Сталлоне и его жена Дженнифер Флавин не будут разводиться, сообщает издание Page Six. По информации портала, супругам удалось преодолеть разногласия.
"Они решили встретиться дома, где они поговорили и смогли решить свои разногласия. Они оба очень счастливы", - сообщил представитель актера.
Семейная пара подала в суд заявление о прекращении бракоразводного процесса. Сталлоне и Флавин поженились в 1997 году, у них есть три дочери.
Ранее сообщалось, что актер, культурист Арнольд Шварценеггер воссоединился с бывшей женой, журналисткой Марией Шрайвер, на дне рождении сына Патрика. Совместные снимки экс-супругов появились в социальных сетях именинника. До этого Шварценеггер и его экс-супруга более 11 лет были в разводе. 18 сентября Патрику Шварценеггеру исполнилось 29 лет. Он отметил день рождения в узком семейном кругу.