Сильвестр Сталлоне и его жена передумали разводиться

Актер Сильвестр Сталлоне и его жена Дженнифер Флавин не будут разводиться, сообщает издание Page Six. По информации портала, супругам удалось преодолеть разногласия.

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"Они решили встретиться дома, где они поговорили и смогли решить свои разногласия. Они оба очень счастливы", - сообщил представитель актера.

Семейная пара подала в суд заявление о прекращении бракоразводного процесса. Сталлоне и Флавин поженились в 1997 году, у них есть три дочери.