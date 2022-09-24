Что Пускепалис сказал в последнем интервью перед смертью

20 сентября не стало режиссера Сергея Пускепалиса. Мужчина разбился на машине. Смерть наступила мгновенно. В тот день мужчина собирался поехать в Донбасс, чтобы помочь нашим бойцам, но до нужной точки так и не доехал.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

В Сети появилось последнее интервью режиссера. В нем он рассказывает о своей ближайшей премьере. 6 октября стартует фильм «Сердце пармы». В нем Пускепалис сыграл одну из ключевых ролей. Эта последняя картина, которую увидят поклонники артиста.

Незадолго до смерти Сергей дал интервью журналистам, где рассказал об этом фильме. Актер признался, что самым трудным в этих съемках было носить бороду. Грим актеру меняли по несколько раз за день. Растительность каждый день вела себя по-разному в зависимости от погодных условий. К слову, Сергей не любит смотреть на себя в кадре. Он практически никогда не смотрит свои работы, а если и делает это, то в гордом одиночестве. Пускепалис признался, что в эти момент не испытывает гордости и наслаждения.