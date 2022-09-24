Умерла звезда фильма «Пролетая над гнездом кукушки» актриса Луиза Флетчер

Умерла звезда фильма «Пролетая над гнездом кукушки» актриса Луиза ФлетчерЗа роль в этой бессмертной картине артистка удостоилась «Оскара».
Во Франции на восемьдесят девятом году жизни скончалась актриса Луиза Флетчер, наиболее известная по роли медсестры в фильме «Пролетая над гнездом кукушки».Ее фильмография насчитывает десятки кинопроектов, среди которых есть "Мэверик" и "Неприкасаемые".
Луиза Флетчер часто представала перед зрителями в качестве отрицательных персонажей, и делала это настолько убедительно, что в специальном рейтинге Американского института кино ее старшая медсестра Рэтчед одной из величайших злодеек мирового кинематографа.В этом плане героиня Луизы Флетчер уступила только Злой ведьме Запада из «Волшебника страны Оз».
Но именно за эту роль Флетчер и получила в свое время "Оскара".