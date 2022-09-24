Умерла звезда фильма «Пролетая над гнездом кукушки» актриса Луиза Флетчер

Умерла звезда фильма «Пролетая над гнездом кукушки» актриса Луиза ФлетчерЗа роль в этой бессмертной картине артистка удостоилась «Оскара».

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Во Франции на восемьдесят девятом году жизни скончалась актриса Луиза Флетчер, наиболее известная по роли медсестры в фильме «Пролетая над гнездом кукушки».Ее фильмография насчитывает десятки кинопроектов, среди которых есть "Мэверик" и "Неприкасаемые".

Луиза Флетчер часто представала перед зрителями в качестве отрицательных персонажей, и делала это настолько убедительно, что в специальном рейтинге Американского института кино ее старшая медсестра Рэтчед одной из величайших злодеек мирового кинематографа.В этом плане героиня Луизы Флетчер уступила только Злой ведьме Запада из «Волшебника страны Оз».