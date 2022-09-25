Прилучный нашел сходство со своим героем из «Мажора»

Актер Павел Прилучный рассказал, чем похож на своего героя из сериала «Мажор» Игоря Соколовского. Артист посмотрел продолжение сериала на фестивале «Новый сезон». По его словам, он с нетерпением ждал выхода картины на большом экране.
Прилучный отметил честность сериала, в котором есть смешные и трогательные моменты. Также актер высказался о своем персонаже, с которым «живет» уже несколько лет. Соколовский, напомнил Прилучный, совсем недавно стал отцом.
«Для меня Игорь Соколовский давно как родной. Он повзрослел вместе со мной и теперь, как и я, отец, который воспитывает дочь и хочет устроить ее будущее», — назвал главное сходство Прилучный с «мажором» в Telegram-канале.
У Прилучного подрастают двое детей от брака с актрисой Агатой Муцениеце. Недавно артист вновь женился. Его избранницей стала актриса Зепюр Брутян.