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1 час назад

Прилучный назвал главное сходство со своим героем из «Мажора»

Слово и Дело

Актер Павел Прилучный рассказал, чем похож на своего героя из сериала «Мажор» Игоря Соколовского. Артист посмотрел продолжение сериала на фестивале «Новый сезон». По его словам, он с нетерпением ждал выхода картины на большом экране.

Прилучный нашел сходство со своим героем из «Мажора»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Прилучный отметил честность сериала, в котором есть смешные и трогательные моменты. Также актер высказался о своем персонаже, с которым «живет» уже несколько лет. Соколовский, напомнил Прилучный, совсем недавно стал отцом.

«Для меня Игорь Соколовский давно как родной. Он повзрослел вместе со мной и теперь, как и я, отец, который воспитывает дочь и хочет устроить ее будущее», — назвал главное сходство Прилучный с «мажором» в Telegram-канале.

У Прилучного подрастают двое детей от брака с актрисой Агатой Муцениеце. Недавно артист вновь женился. Его избранницей стала актриса Зепюр Брутян.

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