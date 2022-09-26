Что стало с Александрой Захаровой после смерти знаменитого папы

Вряд ли будет преувеличением сказать, что знаменитый режиссер Марк Захаров был главным мужчиной в жизни своей дочери Александры. "Рамблер" рассказывает, как изменилась жизнь актрисы после смерти отца.

Марк Захаров ушел из жизни в 2019 году, для кино и театра это невосполнимая потеря, он оставил множество прекрасных фильмов и великолепных спектаклей в театре "Ленком", а его единственной наследницей стала дочь, актриса Александра Захарова.

Вообще-то у маленькой Александры не было сомнений, кем стать, когда она вырастет, ее выбор был предопределен: мама — актриса, папа — режиссер. Дочь продолжила династию и с легкостью поступила в театральный вуз. После выпуска ее у нее было несколько приглашений в разные театры, но выбор она сделала в пользу "Ленкома". Но папа был строг и главных ролей не давал ей довольно долго. Первую большую роль она получила в спектакле не своего отца, а режиссера Глеба Панфилова.

А вот в кино Марк Захаров свою дочь снимал и разрешал сниматься у других режиссеров. Со временем он убедился, что Александра может играть самые разные роли и начал ее приглашать в свои постановки. Так, Александра Захарова стала одной из ведущих актрис театра.

Но после смерти режиссера в "Ленком" пришел новый художественный руководитель, со своим видением развития театра. Появились слухи, что у Александры Захаровой начались проблемы с алкоголем, правда коллеги выступили в защиту актрисы и назвали их досужими домыслами.

В спектакли ввели вторые составы с участием молодых артистов, замена появилась не только у Александры Захаровой, но и у других актеров, например, Дмитрия Певцова. Актриса стала реже выходить на сцену, а с сентября ее и вовсе убрали из всех постановок, в связи с "возрастным несоответствием".