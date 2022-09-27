7 восходящих звезд, чьи имена скоро будет знать каждый

Устали от Александра Петрова и Светланы Ходченковой в каждом втором проекте? Честно признаться, мы тоже. И на фестиваль «Новый сезон» мы съездили не просто так: искали и нашли там 7 восходящих звезд, о которых еще точно узнает весь мир — дайте только время. Рассказываем про новые лица российского кинематографа и объясняем, почему на них стоит обратить внимание прямо сейчас.

Фото: Super.ru Super.ru

Лиза Ищенко

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16-летняя актриса — настоящее открытие фестиваля и киноиндустрии. Из Сочи Лиза увезла домой основные награды. Драма «Алиса не может ждать», в которой она сыграла главную роль, забрала приз «Самый ожидаемый сериал», а самой Ищенко вручили статуэтку с подписью «Героиня "Нового сезона"». С кем мы только ни общались в кулуарах фестиваля, все — от визажистов до сценаристов и прокатчиков — в один голос твердят: «Эта девочка еще взорвет».

Из громких проектов она уже успела сыграть в сериалах «Хороший человек» и «Пищеблок», а также в фильме «Сама дура». Ну а в том, что «Алиса не может ждать» от START принесет ей еще большую популярность, у нас нет никаких сомнений. Лиза сыграла девочку, которая узнает, что скоро ослепнет. Она берет ноги в руки и спешит прожить оставшееся зрячее время на полную катушку. Критики утверждают, что многие кадры в сериале без харизмы юной актрисы просто бы канули в Лету. Улыбчивая мечтательница на экране, какая она в жизни и какие у нее цели? Super успел поймать Лизу в гримерке и задать пару вопросов.

Лиза учится в 10-м классе, собирается окончить школу экстерном, поступить в вуз и дальше активно сниматься в кино. И, несмотря на то что сейчас у нее началась совершенно новая жизнь, звездная болезнь в ее планы не входит.

Ищенко — ходячий креатив, она открыта ко всему новому. Даже в кресле визажиста она просила сделать на дорожку что-то неординарное. Сыграть самые сложные и сумасшедшие роли — вот ее план на будущее.

Глеб Калюжный

Про Глеба вы уже наверняка наслышаны. Он скорее не восходящая, а уже взошедшая звезда российского кинематографа. Не только мы, но и прокатчики убеждены: парень в шаге от большой популярности. На фестивале к нему выстроилась самая длинная очередь на интервью. Да и Иван Ургант в своем шоу в шутку уточнял, мол, они с продюсерами решили, что, если сейчас его не позвать, потом он сам не придет.

Все роли мальчишей-плохишей и трудных подростков сейчас его. Лицо и мимика Глеба просто созданы для таких персонажей. И, несмотря на то что актеру всего 24 года, послужной список у него впечатляющий. Вы могли его видеть в таких работах, как «Новенький», «Вампиры средней полосы», «Территория», «Солдаут», «Трудные подростки»... Ну а на фестиваль он приехал с сериалом «Черная весна».

Марк Эйдельштейн

Ну чем вам не русская версия Тимоти Шаламе? Безумно харизматичный 20-летний Марк из Нижнего Новгорода за кулисами фестиваля всех покорил своей улыбкой, кудрями, аристократичными чертами лица и... очками в розовой оправе. Студент Школы-студии МХАТ должен был представлять в Сочи проект «Монастырь» Александра Молочникова, но сериал сняли с конкурсной программы. Впрочем, у Марка много других ярких работ: «Первый снег», «Сама дура», «Шестнадцать+». Но одну из самых запоминающихся ролей, на наш субъективный взгляд, он сыграл в сериале «Смычок». Его герой — скрипач из Пятигорска, которого резко окунают в жестокую взрослую жизнь. Кстати, в жизни актер тоже умеет играть на скрипке.

В интервью парень рассказывал, что мечтает поработать с режиссером Гаспаром Ноэ, а в актерском мастерстве равняется на Константина Хабенского.

Елизавета Шакира

Ничего общего с колумбийской певицей — мы тут про отечественное кино рассказываем! Признаться честно, какой сериал нынче ни включит наша редакция, просмотр будет сопровождаться фразой: «О, и тут она!» 27-летняя Лиза — звезда «Контейнера» и «Нулевого пациента». Super она рассказала, что мечтает играть разные роли и попробовать себя в международных проектах.

Никита Кологривый

Про Никиту можно сказать то же самое: он всюду! Уж больно полюбился режиссерам и прокатчикам его типаж простого парня с щербинкой между зубами. Мы бы сравнили актера с Сашей Петровым: нет никаких сомнений в том, что он, как и старший коллега, захватит экраны. Никита сыграл свою первую главную роль в нашумевшем сериале «Два холма» от START, появлялся в «Жизе», «Жизни по вызову» и многих других проектах. Но мы уверены: большая работа, которая принесет парню широкую известность, еще впереди.

Никита признавался в интервью, что своей профессией обязан дедушке. Он также говорил, что использует все возможности на пути к успеху и не воротит нос ни от каких ролей.

Виталия Корниенко

Самая маленькая и юная звездочка в нашей подборке. Виталия — бриллиант сериала «Мажор». На фестивале состоялась премьера полнометражного фильма «Мажор в Сочи». И, признаться честно, нам показалось, что у Корниенко экранного времени больше, чем у Прилучного. Не забыли мы и про ее громкую роль в фильмах «Лед» и «Лед-2». Ее игра и тоненький детский голосок пробивает на слезу каждого зрителя. Перечислять все фильмы и сериалы с участием Виталии мы не станем: такому изобилию позавидует любой взрослый актер. Ну а что вы думали, девочке 12 лет, 10 из которых она в кино. Да еще и на пятерки учится!

Анастасия Красовская

Настя — коллега Глеба Колюжного по сериалу «Черная весна», в котором она играет его девушку. Красовской 23 года, она родом из Беларуси и успела уже засветиться во многих фильмах и сериалах. Ее дебютом стала нашумевшая драма «Герда», после которой актрису позвали на шоу «Вечерний Ургант». Также она играла в сериале «Стая» на пару с Пашей Табаковым и Агатой Муциенице и в «Трудных подростках».