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24 минуты назад

Алеку Болдуину могут предъявить обвинения из-за смертельной стрельбы на съемках

Газета.Ruиещё 1

Американскому актеру Алеку Болдуину и еще нескольким лицам могут предъявить обвинения из-за смертельной стрельбы на съемках фильма «Ржавчина» (Rust), сообщает New York Times со ссылкой на прокуратуру округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США).

Болдуину могут предъявить обвинения из-за стрельбы на съемках
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Прокуратура попросила власти штата о финансировании расходов, которые потребуются в случае предъявления обвинений. Пока прокурор округа Мэри Карма-Олтвис подчеркивает, что ведомство не определилось, выдвигать ли обвинения.

Адвокат актера Люк Никас считает преждевременным обсуждения этого варианта развития событий. «Прокуратура должна получить возможность рассмотреть дело без беспочвенных домыслов», — сказал он.

21 октября 2021 года на съемках вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из пистолета-реквизита, заряженного боевыми, а не холостыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс и серьезно пострадал режиссер Джоэл Соуз. ФБР выяснило, что выстрел не был случайным.

Ранее руководство фильма «Ржавчина» опровергло свою ответственность за смертельную стрельбу.

Актеры,Галина Хатчинс,Алек Болдуин,ФБР,
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