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1 час назад

Кристиан Бейл отказался говорить с Крисом Роком на съемках фильма "Амстердам"

Газета.Ru

Американский актер Кристиан Бейл рассказал, что не разговаривал с комиком Крисом Роком на съемках фильма "Амстердам". Этим он поделился в разговоре с IndieWire.

Кристиан Бейл отказался говорить с Крисом Роком на съемках
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актер признался, что причиной его поступка является не неприязнь к комику, а то, что юморист его смешил. Он уточнил, что общение с Роком влияло на его актерскую игру - из-за шуток артист не мог сосредоточиться на работе.

"Мне пришлось пойти к нему, я сказал: "Приятель, мне нравится с тобой разговаривать, и у нас есть общие друзья, но я больше не могу этого делать. Потому что Дэвид (Дэвид О. Расселл - режиссер) просил меня сняться в этом фильме не для того, чтобы просто смотреть, как я хихикаю. Он хочет, чтобы я был Бертом, а я забываю, как быть Бертом", - рассказал актер.

Бейл отметил, что он часто "изолирует" себя от людей на съемочной площадке. По его словам, ему сложно поверить в происходящее на съемках, когда он знает коллегу слишком хорошо.

Актеры,Кристиан Бейл,
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