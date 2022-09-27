Кристиан Бейл отказался говорить с Крисом Роком на съемках

Американский актер Кристиан Бейл рассказал, что не разговаривал с комиком Крисом Роком на съемках фильма "Амстердам". Этим он поделился в разговоре с IndieWire.
Актер признался, что причиной его поступка является не неприязнь к комику, а то, что юморист его смешил. Он уточнил, что общение с Роком влияло на его актерскую игру - из-за шуток артист не мог сосредоточиться на работе.
"Мне пришлось пойти к нему, я сказал: "Приятель, мне нравится с тобой разговаривать, и у нас есть общие друзья, но я больше не могу этого делать. Потому что Дэвид (Дэвид О. Расселл - режиссер) просил меня сняться в этом фильме не для того, чтобы просто смотреть, как я хихикаю. Он хочет, чтобы я был Бертом, а я забываю, как быть Бертом", - рассказал актер.
Бейл отметил, что он часто "изолирует" себя от людей на съемочной площадке. По его словам, ему сложно поверить в происходящее на съемках, когда он знает коллегу слишком хорошо.