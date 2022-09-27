Кристиан Бейл отказался говорить с Крисом Роком на съемках

"Мне пришлось пойти к нему, я сказал: "Приятель, мне нравится с тобой разговаривать, и у нас есть общие друзья, но я больше не могу этого делать. Потому что Дэвид (Дэвид О. Расселл - режиссер) просил меня сняться в этом фильме не для того, чтобы просто смотреть, как я хихикаю. Он хочет, чтобы я был Бертом, а я забываю, как быть Бертом", - рассказал актер.