Равшана Куркова: о кино, красоте и детских комплексах

В сентябре на телеканале «Россия» состоялась премьера сериала «Чайки» — о женской волейбольной команде, которую в силу обстоятельств вынужден возглавить спортивный тренер Максим Тополь. В интервью «Газете.Ru» актриса Равшана Куркова рассказала о подготовке к съемкам, сходстве со своей героиней, отношении к спорту и красоте, а также проектах на Западе и в российском кино.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

- Некоторые говорят, что в России снимают только спортивные драмы и исторические фильмы. Вы замечаете такую тенденцию? -

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Я не замечаю такую тенденцию. У нас снимают еще мелодрамы, комедии, социальные драмы. Фантастики и фэнтези, требующих технически более сложного производства, как и качественного детского кино, пока производят мало, но все развивается, а значит - со временем будет больше.

- Расскажите, пожалуйста, о проекте "Чайки". Чем он вас зацепил?

- Это был большой вызов для меня: до наших съемок волейболом я не занималась. Готовила всех актрис действующий чемпион России по волейболу Аня Белова, к тренировкам подошли серьезно. Я и так дружу со спортом, не боюсь сложных задач, так что подобные челленджи меня только вдохновляют. Плюс мне в целом понравилась история, линия моей героини, и я давно хотела поработать с режиссером Антоном Сиверсом. В "Чайках" собралась хорошая команда, так что я с удовольствием приняла участие в проекте.

Газета.Ru

- Какие сложились отношения с актрисами и партнерами по команде "Чайки"?

- Хорошие. У нас теплые и здоровые рабочие отношения, мы и после съемок продолжаем поддерживать связь.

- Сериал во многом рассказывает о женском коллективе и его проблемах. Согласны ли вы с мнением, что якобы нет ничего ядовитее, чем "дружный" женский коллектив?

- Нет. Если человек профессионален и психически здоров, будь то женщина или мужчина, с таким человеком не возникает проблем в работе и в общении. А отсутствие воспитания, культуры, такта, токсичность, склочность, самодурство, на мой взгляд, никак не зависит от пола человека.

- Ваша героиня Лера - ушедшая из профессионального спорта волейболистка, которую тренер заманил в коллектив возможностью получить титул чемпиона. Насколько вам близок присущий Лере спортивный азарт?

- Если говорить в буквальном смысле слова, то в жизни я не азартный игрок, не люблю споры, мне не важно, чтобы последнее слово обязательно оставалось за мной. Но сложные задачи в работе люблю. Они меня подстегивают. В этом смысле, как и Лера, я боец.

- Съемки проходили в Калининграде, Кронштадте, Ленинградской области и Москве. Как вам удается совмещать частые командировки и семью?

- Стараюсь совмещать. И все полгода съемок, пока мы снимали сериал "Чайки", сын был со мной.

- Недавно вы снялись в дебютном проекте братьев Пресняковых "Краш". Кажется, что он создан на чистом энтузиазме. Почему вы решили принять в нем участие?

- Ну, во-первых, потому что мы все энтузиасты кино (смеется). А во-вторых, это был шикарный, интереснейший опыт. Мы снимали полтора часа одним кадром. Это очень сложная задача и с технической, и творческой точки зрения. Говорят, что ближе к зиме фильм наконец-то выйдет в прокат, если так - это здорово, фильм у нас зрительский. Очень благодарна братьям Пресняковым за мою героиню Лайму Олеговну, люблю ее. Это были одни из самых сложных и незабываемых съемок в моей жизни, но я получила огромное удовольствие. Расширять творческие границы, хулиганить в кадре в прекрасной компании талантливых трудоголиков - это настоящая актерская радость.

- Вы также работаете в качестве актрисы озвучания. Это более энергозатратно, чем съемки в кино?

- Все энергозатратно, если делать это со страстью. Я очень люблю озвучивать мультфильмы, искать правильную интонацию, характерность в голосе персонажа. У меня есть опыт работы над несколькими анимационными фильмами - я дублировала Рин, героиню из своего любимого мультфильма "Унесенные призраками" Хаяо Миядзаки, Ишани из диснеевских "Самолетов" говорит моим голосом, как и Аделаида из "Ивана Царевича и Серого Волка - 4". У меня были и детские сказки, и озвучание приложения для медиаций. Но вот аудиокнигу оказалось озвучивать сложнее всего.

Это была "Гордость и предубеждение", мое любимое произведение Джейн Остин. Возможно, сложно было по той причине, что впервые такой объем и не совсем современный язык повествования, может - потому что первый подобный опыт. Я сдюжила, но поняла, что мне проще сыграть три спектакля в день, чем много часов несколько дней подряд сидеть в крошечной, набитой поролоном комнате.(смеется).

- Вы предпочитаете смотреть западный продукт на языке оригинала, либо же в российском дубляже?

- Англоговорящие фильмы и сериалы стараюсь смотреть на языке оригинала. Если что-то там специфическое по теме, сложное, то включаю английские субтитры. Японские или корейские фильмы на других языках смотрю с русскими субтитрами. Предпочитаю смотреть фильмы в том виде, в котором они сняты.

- Можете ли вспомнить фильмы, которые стали только лучше в российском дубляже?

- При всем уважении к труду актеров дубляжа, голос - мощный инструмент актерской работы, как глаза и пластика. Он очень узнаваемый. Когда я смотрю американские или другие иностранные фильмы, то хочу видеть полноценную актерскую работу вместе с оригинальным голосом.

- Вы сыграли в драме "Нуреев. Белый ворон" Рэйфа Файнса. Часто говорят, что на Западе кинопроизводство происходит более дисциплинированно. А у вас какие впечатления остались от съемок?

- До работы с Рэйфом Файнсом у меня была главная роль в американском фильме "Последний бросок". Также я играла главную роль в европейской картине "Искушение святого Тыну". Это был мой опыт работы с иностранными коллегами. Да, там все очень дисциплинированно во всем. Структура кинопроизводства работает идеально, как часы. Но и в российском кино есть серьезные кинопроизводители, следящие за порядком и точностью на разных стадиях производства фильма.

- Не было желания переехать?

- Никогда. Получить опыт съемок за рубежом - интересно и здорово. Но переезжать - не хочу.

Газета.Ru

- Какую бы роль вы хотели сыграть?

- Вы говорили про популярность жанра исторических фильмов, но у меня, например, нет ни одного исторического фильма. С удовольствием бы сыграла в таком. Кроме того, как зритель люблю психологические триллеры. Было бы очень интересно поработать над сложной ролью в таком проекте. Много чего хочется делать и пробовать. Но я верю в актерскую судьбу: то, что суждено, будет твоим.

- Вы часто говорите, что то, как вы прекрасно выглядите сейчас, - результат работы над собой и отчасти генетики. Вы с детства старались контролировать себя, либо это пришло с возрастом? Позволяете себе пропустить тренировку?

- Это вы говорите, что я выгляжу прекрасно (смеется). А я говорю, что выгляжу как нормальный здоровый человек с хорошей генетикой и, что намного важнее, с четкой самодисциплиной. Ведь генетика работает плюс-минус лет до 30, а то, как человек выглядит после, - это уже 100% зависит от образа жизни и того, что сам человек себе позволяет. Я выбираю такие тренировки, которые мне не хочется пропускать.

Сейчас огромный выбор физических активностей на любой вкус, - танцы, пилатес, йога, стретчинг, боди-балет, бокс, бег. Главное выбрать то, что по душе, и сделать это неотъемлемой частью своей жизни, как почистить зубы, например.

Что касается еды, я всегда была равнодушна к фастфуду и сладкому. Но ни в чем себя не ограничиваю. Если хочу съесть десерт - съем, просто такое желание у меня возникает редко. Так что результат моего здорового внешнего вида - отсутствие лени, адекватная доза любви и уважения к себе, самодисциплина, которую мне привили в детстве.

- Были ли у вас комплексы по поводу своей внешности? Если да, каким образом вы их преодолели?

- Как у большинства, у меня были комплексы в подростковом возрасте. Я дико переживала из-за своей худобы и роста. Постоянно сутулилась, носила по три пары колготок, чтобы ноги казались толще. Потом просто повзрослела и переросла это, перестала придавать такое значение всему внешнему - как в себе, так и в других людях. Перестала себя сравнивать с другими.

В определенный момент ты понимаешь, что важно только то, из чего человек состоит внутренне, кто он по сути, чем он живет. А что касается внешних факторов, отношусь философски, если что-то в себе не нравится - улучшай это спортом, правильным питанием, мыслями, совершенствуй дух и тело. Здоровье всегда важнее навязанных стандартов.

- Вы любите путешествовать. Можете ли назвать места, города или страны, которые считаете своим местом силы? Что больше всего вас привлекает в путешествиях – красивые места, люди или история?

- Я благодарна своей работе за возможность много путешествовать. Как человеку любопытному и жадному до знаний - меня завораживает культура, люди, искусство и еда разных мест. И все равно, где я - в Дагестане или в Индии. Еще обожаю океан, он всегда меня заряжает. В мире много красивых мест, но мое место силы - Москва, не могу надолго уезжать, всегда скучаю по дому.

- И напоследок, в конце июля вы спрашивали подписчиков, что почитать в отпуске. На какой литературе по итогу остановились? И в целом, что можете посоветовать почитать своим поклонникам?