Райан Рейнольдс, исполнитель главной роли, снялся в видео, в котором он рассказал, что достаточно долго готовился к третьей части фильма, но так "и ничего не придумал". Но у него была одна идея — возвращение Джекмана к роли Росомахи. И в этом видео Хью соглашается на предложение.