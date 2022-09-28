Австралийский актер Хью Джекман вернется к исполнению роли супергероя Росомахи в третьей части фильма "Дэдпул". Об этом сообщает CNBC.
Райан Рейнольдс, исполнитель главной роли, снялся в видео, в котором он рассказал, что достаточно долго готовился к третьей части фильма, но так "и ничего не придумал". Но у него была одна идея — возвращение Джекмана к роли Росомахи. И в этом видео Хью соглашается на предложение.
Известно, что премьера запланирована на шестое сентября 2024 года, фильм выйдет с высоким возрастным рейтингом.
Ранее стало известно, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс ждут четвертого ребенка.