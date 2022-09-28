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28 сентября

Как жил «Серкан Болат» до знаменитого на весь мир сериала

РИА "ФедералПресс"

Актер Керем Бюрсин, сыгравший знаменитого на весь мир Серкана Болата, покорил сердца миллионов женщин. Однако не все знают, что головокружительный успех пришел к нему далеко не сразу.

Как жил «Серкан Болат» до знаменитого на весь мир сериала
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Сказочным принцем тогда он не казался», – пишет Teleprogramma.pro.

В одном из интервью Керем Бюрсин признался, что в начале пути ему приходилось хвататься за любую работу: он таксовал, мыл туалеты, был официантом. Никаким заработком нынешний актер не брезговал.

Теперь же Керем – это один из самых завидных женихов планеты.

После окончания съемок сериала «Постучись в мою дверь» ходили слухи об отношениях актера с коллегой Ханде Эрчел. Однако вскоре стало известно, что Бюрсин снова холостяк.

Актеры,Керем Бюрсин,
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