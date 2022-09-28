Как жил «Серкан Болат» до знаменитого на весь мир сериала

Актер Керем Бюрсин, сыгравший знаменитого на весь мир Серкана Болата, покорил сердца миллионов женщин. Однако не все знают, что головокружительный успех пришел к нему далеко не сразу.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Сказочным принцем тогда он не казался», – пишет Teleprogramma.pro.

В одном из интервью Керем Бюрсин признался, что в начале пути ему приходилось хвататься за любую работу: он таксовал, мыл туалеты, был официантом. Никаким заработком нынешний актер не брезговал.

Теперь же Керем – это один из самых завидных женихов планеты.