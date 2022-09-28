«Я хотел бы снять фильм про победу над злом»

Один из лучших актёров нашего кино, худрук знаменитого Волковского театра в Ярославле, истинный патриот России. Сергей Пускепалис был настоящей звездой кинолент «Шифр», «А у нас во дворе», «Битва за Севастополь», «Метро», «1941.Крылья над Берлином» и многих других. Он покорил зрителей созданными образами настоящих мужчин, которым приходится выживать в тяжелейших условиях. Правдивость в ролях военных ему дала служба на эсминце «Московский комсомолец». Сформировавшиеся в юности понятия долга, чести и военного братства навсегда остались с Сергеем Пускепалисом, и погиб он, как один из его героев.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Гуманитарный груз

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Пускепалис часто приезжал в Донбасс со спектаклями. Передавал для бойцов гуманитарные грузы. Машина, которую он перегонял в Москву, была куплена им для защитников Донбасса. В Сети есть видео, где Сергей показывает «Форд», который он планировал передать бойцам. Внутри – гуманитарная помощь. «Завтра мы камуфлируем его и 21 го отдаём в подразделение диверсионно-разведывательного отряда «Волк», – объяснял он.

Новость, что на этом микроавтобусе актёр попал в аварию, стала шоком для всех, кто его знал. Машина вылетела на встречную полосу, задела грузовик и врезалась в фуру. Шансов выжить у пассажиров «Форда» практически не было. Вместе с Сергеем погиб и его водитель Александр Синицын – участник боевых действий в Афганистане.

Сегодня ровно девять дней со дня гибели Сергея Пускепалиса. И мы публикуем фрагменты интервью с ним, которые он дал в два своих последних приезда в Нижний. В апреле в «Рекорде» он представлял премьеру фильма «1941. Крылья над Берлином», а в июле приезжал на VI Фестиваль нового российского кино «Горький fest – 2022». И каждый раз главной для него была тема Родины…

– Я часто бываю в Нижнем, и мне было важно представить наш фильм «1941. Крылья над Берлином» здесь, в городе, где ковалась Победа. Я уверен, что благодаря этой картине зрители поймут, какими невероятными усилиями она нам досталась. Особенно это важно сейчас, когда наша страна вновь переживает непростое время.

– Возникает ощущение, что против России настроены сейчас те же страны, что и в 1941 м?

– У меня есть ощущение, что присутствует момент реванша. Из вежливости и великодушия мы пытались не затрагивать эту тему. Молчали «о грехах» Европы, о том зле, которое она породила, а мы его победили. Наверное, мы это делали, потому что хотели жить вместе с ними. А вот они никогда с нами жить не хотели. А это наше замалчивание стали воспринимать как оправдание их поступкам или даже как нашу слабость. Так у них и родился сценарий – поссорить людей, говорящих на одном языке. И он, хоть и не сразу, удался.

– Вы были одним из первых, кто выступил в поддержку специальной военной операции. Почему наша творческая элита так резко разделилась на две половины, что многие уехали из страны?

– Это произошло не за день и не за год. Настроения этой «элиты» спонсировали и развивали в определённом направлении. И вовсе не в направлении таланта и любви к Родине. Талант должен созидать, а у нас многие строили карьеру на отрицании. На отрицании всего – Родины, истории, народа. Очень обидно, что многие талантливые люди оказались такими… И это не только в кино или в театре.

Исследовать душу

– Большинство наших читателей знает вас по фильмам, но для вас театр более значим, чем кино. Вы – руководитель старейшего театра страны. Что сегодня самое главное для театра?

– Театр – место, где исследуется душа человека. К сожалению, многие наши коллеги увлеклись экспериментами и занимаются неизвестно чем, особенно в столице. В провинции театры больше сохранили себя. И зрители тоже. И это хорошо, что они не одобряют вольных экспериментов с литературой, особенно с классикой. И в театре, и в кино главное – показать то, что вызовет правильные чувства к твоей стране, уважительное и правдивое отношение к истории, к людям. Главное не прибыль, а воспитание гражданина нашего государства. И в этом задача театров.

– Сейчас все гонятся за современной драматургией. А что скажете вы?

– Ничто не сравнится с русской классикой. С Чеховым. А мне интересен Лесков. Его сейчас почти не изучают. А он – уникальный автор. Перечтите его «Очарованного странника» – вы поразитесь, насколько то, что он написал, своевременно и актуально. И его можно ставить и ставить и поражаться его глубине.

– А если вернуться к кино. Тут переснять всю классику, что поставили гении нашего кино, непросто. Кто и пробует – получается что-то не то. Надежда, скорее,на что-то современное. Вот про что сняли бы кино вы?

– Я? Про добро. И про победу добра над злом.

Сергей Пускепалис был ещё и прекрасным педагогом. В Магнитогорской государственной консерватории имени Глинки на отделении «Актёр театра и кино» в 2008 году он выпустил свой первый курс, который стал и последним.

Среди всего пяти его выпускников была и актриса Нижегородского театра «Комедiя» Алёна Щеблева, которая рассказала нам о своём педагоге. Как все, кто близко знал Сергея Витауто, она не могла сдержать слёз…

«Он был потрясающе жизнелюбивым человеком очень большой души – порядочным и требовательным. Всегда отвечал за свои слова и зажигал нас своей энергией. Он окончил режиссёрский факультет ГИТИСа у профессора Петра Фоменко и уже во время учёбы ставил спектакли в самарском театре «Понедельник». А с 2003 по 2007 годы работал главным режиссёром Магнитогорского театра драмы имени Пушкина и параллельно преподавал у нас. В его спектаклях мы сыграли первые роли, в том числе и в его «Женитьбе Фигаро», а выпускной спектакль он поставил для нас по рассказам Чехова, раскрыв всю его глубину и красоту слова. Всегда нас спрашивал: «Чем удивлять будете?», проводил режиссёрские лаборатории, привозил в театр самых лучших режиссёров страны – очень болел за свой театр. А потом уехал в Ярославль, где стал сначала главным режиссёром, а потом и художественным руководителем Академического драматического театра имени Фёдора Волкова. Но где бы он ни был, всегда оставался удивительным человеком – «за дело», за праздник, за жизнь. А ещё он был замечательным мужем и отцом, настоящим мужчиной, таким, каких сейчас практически не осталось. Спасибо ему за всё большое», – рассказала Алёна и показала фото с выпускного.