Звезда «Очень странных дел» рассказал о проявлении расизма

«На моем самом первом Comic-Con (фестиваль популярной культуры, посвященный фантастике, кино, аниме и другим направлениям — прим. "Ленты.ру") некоторые люди не встали в мою очередь [за автографом], потому что я был черным. Кто-то даже сказал мне: "О, я не хотел становиться в очередь, потому что ты плохо относился к Одиннадцать" (героиня из "Очень странных дел" — прим. "Ленты.ру")», — высказалась кинозвезда.