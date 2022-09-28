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2 часа назад

Звезда «Очень странных дел» рассказал о проявлении расизма в свою сторону

Lenta.ru

Американский актер Калеб Маклафлин, известный по роли Лукаса Синклера в сериале «Очень странные дела» рассказал, что сталкивался с проявлениями расизма в свою сторону. Его слова приводит Deadline.

Звезда «Очень странных дел» рассказал о проявлении расизма
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как утверждает Маклафлин, некоторые фанаты невзлюбили его из-за цвета кожи. Расистские замечания в адрес актера стали поступать с самого начала шоу, что сильно сказалось на тогда еще 14-летнем подростке.

«На моем самом первом Comic-Con (фестиваль популярной культуры, посвященный фантастике, кино, аниме и другим направлениям — прим. "Ленты.ру") некоторые люди не встали в мою очередь [за автографом], потому что я был черным. Кто-то даже сказал мне: "О, я не хотел становиться в очередь, потому что ты плохо относился к Одиннадцать" (героиня из "Очень странных дел" — прим. "Ленты.ру")», — высказалась кинозвезда.

Маклафин также заметил, что поклонники сериала даже сейчас не подписываются на него и не поддерживают, потому что у него темный цвет кожи. «Когда я был моложе, это определенно сильно повлияло на меня», — добавил артист.

Ранее звезда «Очень странных дел» Майя Хоук заявила о желании увидеть смерть своей героини.

Актеры,Калеб Маклафлин,
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