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5 часов назад

Актеры, которые участвовали в Великой Отечественной войне

Даша Краснова

Все мы знаем, что служба в армии больше всего подходит сильным и храбрым мужчинам, но во время Великой Отечественной войны в сражениях участвовали даже актеры. "Рамблер" расскажет о них подробнее.

Актеры, которые участвовали в Великой Отечественной войне
Фото: социальные сетисоциальные сети

Юрий Никулин

Трудно себе представить, что любимец публики и цирковой артист Никулин семь лет служил в Красной армии и прошел две войны. Он был призван в 17 лет и спустя два месяца оказался на советско-финской войне. Условия были тяжелыми, парень постоянно мерз, но выжил. Когда в июне 1941 года он готовился к демобилизации, началась Великая Отечественная. Во время нее он начал командовать отделением разведки. Участвовал в боях, получил контузию, побывал в блокадном Ленинграде и чуть не погиб.

Алексей Смирнов

Смирнов не любил вспоминать войну настолько, что даже не все коллеги знали, что добрейшей души человек и актер, прославившийся ролью хулигана в «Операции "Ы"», — герой войны. Смирнов служил в полковой разведке, командовал минометным полком, форсировал Одер, брал в плен немецких солдат и не боялся идти в рукопашный бой. Удивительно, но даже во время войны он занимался театром и устраивал самодеятельность в полку.

Павел Луспекаев

Знаменитую роль таможенника Верещагина в фильме «Белое солнце пустыни» Павел Луспекаев сыграл с ампутированными стопами. Атеросклероз сосудов возник у него после обморожения, которое он получил на фронте. На войне Павел оказался в 15 лет, был самым молодым, но сражался на равных. Актер мог лишиться руки из-за ранения, но уговорил врача попробовать оставить конечность. К счастью, рука зажила.

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