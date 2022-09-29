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1 час назад

Том Хэнкс выпустит свой первый роман в 2023 году

Lenta.ruиещё 4

Американский актер и продюсер Том Хэнкс выпустит свой первый роман в следующем году. Об этом сообщает People.

Том Хэнкс выпустит свой первый роман в 2023 году
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Книга под названием The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece («Создавая очередной крупный киношедевр») появится на прилавках магазинов 9 мая 2023 года.

«Каждый персонаж в этой книге делает что-то, что испытал я, когда занимался производством фильмов, а также, когда открывал для себя какую-либо философию или усваивал важный урок», — сказал актер.

Роман описывает жизнь персонажей в Соединенных Штатах в нескольких временных отрезках — послевоенный 1947 год, 1970-й и настоящее время.

Актеры,Том Хэнкс,
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