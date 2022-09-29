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1 час назад

Звезду драмы «Кит» Брендана Фрейзера наградят за вклад в кино

Inc-News

В феврале следующего года пройдет тридцать восьмой Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре, где актера Брендана Фрейзера ждет вручение премии за «значительный вклад в американское кино».

Звезду драмы «Кит» Брендана Фрейзера наградят за вклад в кино
Фото: Inc-NewsInc-News

Драма «Кит», которая фактически реанимировала его карьеру и стала хитом на недавнем Венецианском кинофестивале, будет номинантом и в Санта-Барбаре.

Многие зрители были тронуты персонажем актера – страдающим от лишнего веса отцом, пытающимся наладить отношения с дочерью.

Критики даже предполагают, что «Кит» могут включить и в номинанты ближайшей церемонии самой главной кинопремии «Оскар».

Актеры,Оскар,Брендан Фрейзер,
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