Звезду драмы «Кит» Брендана Фрейзера наградят за вклад в кино

В феврале следующего года пройдет тридцать восьмой Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре, где актера Брендана Фрейзера ждет вручение премии за «значительный вклад в американское кино».

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Драма «Кит», которая фактически реанимировала его карьеру и стала хитом на недавнем Венецианском кинофестивале, будет номинантом и в Санта-Барбаре.

Многие зрители были тронуты персонажем актера – страдающим от лишнего веса отцом, пытающимся наладить отношения с дочерью.