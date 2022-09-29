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4 часа назад

Аль Пачино сыграет главную роль в фильме "Билли Найт"

Газета.Ruиещё 2

Актер Аль Пачино получил главную роль в драме «Билли Найт», которая станет полнометражным дебютом сценариста и режиссера Алека Гриффена Рота. Об этом сообщает Deadline.

Аль Пачино сыграет главную роль в фильме "Билли Найт"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Также к актерскому составу присоединились Чарли Хитон («Очень странные дела») и Дайана Сильверс («Космические силы»). Сюжет повествует о студентах-аспирантах Алексе (Хитон) и Эмили (Сильверс), которые делают карьеру в качестве режиссеров. Алекс также переживает горе от потери своего отца, несостоявшегося сценариста.

Единственное, что оставил юноше отец, это коробка с незаконченными сценариями и носовой платок с вышитым на нем именем «Билли Найт». Алекс отправляется в приключение, чтобы разыскать Найта.

Актеры,Чарли Хитон,Аль Пачино,
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