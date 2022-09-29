Аль Пачино сыграет главную роль в фильме "Билли Найт"

Актер Аль Пачино получил главную роль в драме «Билли Найт», которая станет полнометражным дебютом сценариста и режиссера Алека Гриффена Рота. Об этом сообщает Deadline.

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Также к актерскому составу присоединились Чарли Хитон («Очень странные дела») и Дайана Сильверс («Космические силы»). Сюжет повествует о студентах-аспирантах Алексе (Хитон) и Эмили (Сильверс), которые делают карьеру в качестве режиссеров. Алекс также переживает горе от потери своего отца, несостоявшегося сценариста.